Ostia, si contendono la “piazza”: botte da orbi tra due trans sul lungomare

Mattinata movimentata oggi, domenica 26 giugno, sul lungomare che unisce Ostia a Torvaianica. Intorno alle ore 10:30 due trans di origine colombiana si sono picchiate furiosamente, attirando l’attenzione di automobilisti e bagnanti.

La lite

La discussione ha avuto inizio di fronte allo stabilimento “Dar Zagaja”. Le due donne hanno iniziato a discutere animatamente per probabili pregresse frizioni sull’area di prostituzione. I toni si sono presto alzati e, pochi istanti dopo, dalle parole si è passati ai fatti. Calci, schiaffi, pugni. Ma anche capelli tirati. Nella confusione c’era di tutto.

Caos in strada

In strada, intanto, si era creato il caos. Tra il traffico della domenica mattina e le due si che picchiavano furiosamente mentre le persone rallentavano per guardarle, si è creato un ingorgo. Attonite, le persone presenti che si stavano recando in spiaggia hanno chiamato il NUE 112.

L’intervento della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Distretto, che hanno riportato la calma e identificato le due contendenti, le quali domani presenteranno denuncia una contro l’altra.

Sempre i poliziotti del Commissariato del X Distretto, durante la scorsa notte hanno provveduto a controlli amministrativi negli stabilimenti balneari, non trovando particolari infrazioni.