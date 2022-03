Ostia, spaccio fiorente anche tra i giovanissimi: cocaina, hashish e malaffare

Ostia. Settimana intensa per i Carabinieri di Ostia, che hanno intensificato i controlli sul territorio, nel tentativo di limitare la circolazione di stupefacenti. Il bollettino degli ultimi giorni è catastrofico, sintomo di una piazza di spaccio molto fiorente che interessa tutti, anche i giovanissimi, spesso arruolati sin da subito per il ”lavoro”. Almeno 8 gli arresti negli ultimi giorni. Quasi tutti con precedenti e già noti alle forze dell’ordine.

Ostia: le piazze della droga

La prima di questi è stata una donna, 40 anni, mentre si trovava nella sua abitazione. La donna, già parte delle indagini precedenti, dopo aver accolto i militari dentro casa, ha iniziato a dare segni di sconcerto. I dubbi e i sospetti si sono immediatamente tramutati in realtà quando gli operatori hanno iniziato a setacciare la struttura. Infatti, dopo una rapida rassegna degli spazi all’interno, i militari hanno rinvenuto 30 dosi di cocaina e oltre 90 gr. di hashish, nascosti dentro i mobili della sua abitazione. Non è stata, però, l’unica a subire la perquisizione. Anche un 30enne di li a poco è stato perquisito all’interno del domicilio, e anche lui serbava della droga per lo spaccio e l’uso personale: in particolare, oltre 100 grammi di hashish in una scarpiera.

Due fratelli in affari

In strada, la situazione, non è di certo migliore. Durante un pattugliamento, incrociando la traiettoria di un’auto, i Carabinieri hanno notato uno dei due all’interno lanciare fuori dal finestrino degli involucri, come di consueto accade alla vista delle volanti. Così, i militari hanno deciso di approfondire. Si trattava di due fratelli di 33 e 23 anni. Dopo aver capito di essere nei guai, si sono dati alla fuga cercando di seminare gli inseguitori, che non hanno mai mollato la presa. Per fortuna, poi, hanno capito che avrebbero solamente peggiorato la situazione: l’istinto del momento è stato placato, e così si sono sottoposti poi al controllo. Controllo che si è prolungato anche nelle rispettive abitazioni: qui, oltre 70 involucri di cocaina nonché 100 grammi di hashish.

18enne nei guai per spaccio

Anche i giovanissimi, purtroppo, finiscono nella rete del malaffare, e ancora una volta ad Ostia. Un 18enne fermato e trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, suddivisa in dosi, 625 euro in contanti e di ulteriori 200 grammi della medesima sostanza occultati nella sua abitazione, segno di una fiorente attività di spaccio anche da parte di giovanissimi.

Le operazioni e i pedinamenti

Infine, i pedinamenti continui e le osservazioni sulla piazza, hanno consentito di individuare anche tre soggetti di 52, 51 e 47 anni, con precedenti, notati cedere o nascondere, complessivamente, 36 dosi di cocaina, poste sotto sequestro, insieme ad un coltello a serramanico portato al seguito da uno dei tre durante l’attività illecita. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Roma e i soggetti fermati sottoposti a varie misure cautelari.