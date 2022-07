Ostia, terribile incidente sulla Cristoforo Colombo: due feriti, strada chiusa

Terribile incidente questa notte pochi minuti dopo l’una. Due auto, una Smart e un’Alfa Romeo Giulia, si sono scontrate al semaforo con via della Villa di Plinio, in direzione Roma.

L’urto è stato tremendo. Probabilmente una delle due auto è passata con il semaforo che dall’arancione stava diventando rosso, mentre per l’altra era scattato il verde. A centro dell’incrocio le due vetture si sono scontrate provocando il ferimento di entrambi i conducenti.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze. La prima ha portato il conducente dell’Alfa Romeo in codice 3, quindi in condizioni fortunatamente non gravi, al pronto soccorso dell’ospedale S. Eugenio di Roma. Per la conducente della Smart, invece, una ragazza, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La giovane era rimasta incastrata nelle lamiere dell’auto. Una volta liberata, è stata consegnata al personale sanitario e trasportata al Grassi di Ostia in codice giallo.

La dinamica e i rilievi

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo X Mare con il supporto del Pronto Intervento Traffico. La corsia centrale è stata chiusa in direzione Roma e il traffico veicolato sulla laterale per consentire i soccorsi e i rilievi da parte degli agenti. Saranno adesso i caschi bianchi a dover ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

(Foto e video di Dario Ascani)