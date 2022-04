Ostia, vandalizzata la Casa della Cultura Gigi Proietti: era costata 500 mila euro

Vandali in azione nella notte a Ostia. Obiettivo la “Casa della Cultura Gigi Proietti“, distrutta e saccheggiata da sconosciuti nella notte tra sabato e domenica. I danni sono enormi e il gesto è stato fortemente criticato dai consiglieri del municipio X Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti. “Condanniamo fermamente i vili atti vandalici perpetrati a danno della Casa della Cultura Gigi Proietti. Un’azione mirata che riteniamo non connotarsi solo come semplice bravata“. Per riqualificare la struttura sono stati investiti più di 500.00 euro. Per non parlare dell’impegno e della fatica, che alcuni vandali hanno annullato con questo gesto.

La “Casa della Cultura Gigi Proietti”: la riqualificazione

La struttura, da molti anni abbandonata, era stata riqualificata e trasformata in un edificio di tre piani destinato a far parte di un Punto Verde qualità, un progetto che però non è mai andato in porto. L’amministrazione pentastellata aveva deciso quindi di acquisire l’ex Mercato San Fiorenzo dal Dipartimento Patrimonio capitolino con l’obiettivo di ristrutturarla per creare uno spazio in cui si potevano ospitare eventi e iniziative civiche e di omaggiarla dandole il nome del grande artista romano, Gigi Proietti.

Il grande sforzo economico

Lo sforzo economico servito era stato veramente impegnativo: sono stati spesi oltre 500.000 euro per gli interventi e 30.000 per la bonifica dei rifiuti. Tutti gli sforzi però sono stati sottratti e resi nulli: “I danni alla struttura sono ingenti e purtroppo sottraggono un bene pubblico alla cittadinanza e alla scuola.”

L’edificio è oramai inutilizzabile, l’impegno e l’amore nella creazione di una struttura così efficiente sono andati via a causa della maleducazione e del non rispetto.

La scuola IC Vega

Durante il periodo della pandemia, la struttura è stata utilizzata per ospitare la scuola IC Vega.Nella “Casa della Cultura” erano presenti ben cinque classi per un totale di 120 alunni della scuola primaria. Per il loro arrivo, nel Novembre del 2020, sono state molteplici le attività fatte per rendere la struttura il più possibile agevole per i nuovi studenti. Parliamo di ristrutturazione da zero dei bagni per disabili, aggiunta di servizi, nuovi impianti per le utente, tramezzature, cambio di arredi e modifiche impegnative.

Il destino degli studenti

Gli studenti ora non potranno più contare sulla struttura che li ospitava, dovranno terminare l’anno scolastico nel vecchio edificio dell’IC Vega.

“Ci auguriamo che i lavori di ripristino dello stato dei luoghi avvengano in tempi ragionevoli e si possa rinnovare il regolamento di utilizzo della Casa della Cultura e riprendere il percorso partecipativo iniziato affinché si definisca il futuro definitivo modello di gestione pubblico, partecipato e condiviso della Casa della Cultura Gigi Proietti. Richieste, queste, che porteremo in discussione nel Consiglio municipale di giovedì 7 aprile con una nostra mozione“, dichiarano i Consiglieri del M5S del Municipio X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti.