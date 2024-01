Ostiense, auto si ribalta in prossimità della fermata Piramide: residenti chiedono più sicurezza

Incidente sulla via Ostiense: poco prima della stazione di Piramide, automobile si ribalta per motivi ancora da chiarire.

Nuovo incidente nei pressi della stazione Ostiense, dove un’auto si è ribaltata poco prima di accedere al sottopassaggio per arrivare alla fermata di Piramide. Nell’episodio sembra che nessuno sia rimasto gravemente ferite, con ingenti danni che si contano solamente sulle condizioni dell’autovettura, rimasta notevolmente danneggiata nell’episodio.

Auto si ribalta a Ostiense: la vicenda

La vicenda si è verificato nella giornata di ieri pomeriggio, mentre la macchina viaggiava in direzione di Piramide e la stazione ferroviaria della MetroMare e la linea B dell’Atac. Per motivi tutti ancora da chiarire, la macchina si sarebbe ribaltata in prossimità della fermata dell’autobus, andandosi a poggiare al suolo sul lato del tettuccio e in un incidente che fortunatamente non ha comportato conseguenze fisiche per nessuno.

Auto si ribalta a Ostiense: il video-denuncia su Facebook

Un residente locale ha deciso di documentare l’episodio sul gruppo Facebook di “Ostiense e dintorni”, sottolineando come in questo punto del quartiere non sia la prima volta che si verificano gravissimi incidenti. Secondo l’utente, la macchina avrebbe sterzato improvvisamente per non colpire un pedone sulle strisce o un autobus, ribaltandosi probabilmente perchè viaggiava a una velocità elevata. Dinamiche che però andranno confermate dalle indagini della Polizia Locale di Roma Capitale.

Auto si ribalta a Ostiense: l’appello dei residenti per la sicurezza stradale

I cittadini comunque lanciano un appello sull’emergenza della sicurezza stradale, soprattutto nel punto che riguarda il sottopassaggio. Secondo qualche residente, “la fermata dell’autobus e le strisce pedonali andrebbero spostate da quell’area” perchè in più occasioni hanno creato problemi di viabilità. Una soluzione non accolta da tutti i residenti, che invece si lamentano degli incidenti perchè provocati dall’alta velocità di alcuni automobilisti nella zona.

Auto si ribalta a Ostiense: la richiesta all’VIII Municipio di Roma

L’episodio di ieri rilancia un appello all’VIII Municipio, che ha la competenza territoriale sulla zona. Più che le soluzioni urbanistiche legate alla rimozione delle zebre pedonali o la fermata Atac, i residenti chiedono l’installazione di dissuasori sulla via Ostiense nei tratti tra le facoltà d’Università di Roma Tre e la stazione ferroviaria di Piramide, che aiuterebbero a una circolazione del traffico più vivibile.