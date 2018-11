Otranto: meraviglia della penisola salentina

Una delle località della penisola salentina più belle da esplorare è sicuramente Otranto, chiamata anche la “Porta d’Oriente“, in quanto è la cittadina italiana posizionata più ad est dello stivale, tant’è che dalle sue coste è possibile scorgere l’Albania. La prima cosa da visitare è certamente il centro storico, che è piccolo, ma estremamente grazioso.

É circondato da possenti mura, le quali vanno anche a delimitare quella che è la zona pedonale, favorendo la visita a piedi del cuore del borgo, con estrema tranquillità, senza dover fare i conti con il traffico e potendosi godere a pieno i negozietti tipicidel luogo, in cui è possibile trovare tanti prodotti di artigianato locale, perfetti per fare dei piccoli regali o per prendere un ricordo, in grado di evocare la vacanza attuata in questa meraviglioso tratto della Puglia.

Tuttavia, è bene trovare anche un po’ di tempo per ammirare il Castello Aragonese, un’antica fortezza, risalente alla fine del XV secolo, che è diventato il simbolo di Otranto, nonché la Cattedrale, dove sono visibili gli 800 crani, custoditi in teche di vetro, degli individui trucidati dai Turchi, ed il meraviglioso Albero della Vita, un vero e proprio libro di pietra, pullulante di allusioni allegoriche. Stai pensando alla sistemazione? Perché non guardare per delle case vacanze Otranto? Tuttavia, le soluzioni disponibili sono davvero tante e tutte a un buon prezzo.

Le suggestive spiagge di Otranto e dei dintorni

Tuttavia, Otranto è rinomata soprattutto per le sue spiagge, che, grazie al clima mite, vengono frequentate anche nel periodo invernale, per delle piacevoli passeggiate. Uno dei tratti di litorale più belli della zona, che è necessario da visitare, è laBaia dei Turchi, che può essere raggiunta anche a piedi, attraversando una rigogliosa pineta.

L’arenile ricorda una spiaggia caraibica, in quanto la sabbia è particolarmente bianca ed il mare è cristallino e straparente. Tale tratto della Puglia è costellato di anfratti e di calette naturali, che vale la pena di visitare. Alcune tra le più suggestive si trovano a qualche chilometro di distanza dal borgo, come Porto Badisco, la spiaggetta di Torre Sant’Andreae quella di Torre dell’Orso.

Il modo migliore per raggiungerle è quello di utilizzare la macchina (per chi non avesse portato la propria è possibile noleggiarla). Ciononostante, è possibile usufruire anche dei mezzi di trasporto locali, anche se ciò vuol dire dover sottostare a degli orari precisi, e, quindi, avere un po’ meno libertà.

Le bellezze naturalistiche: la zona dei Laghi Alimini

Una delle aree naturali più incantevoli del territorio salentino, è quella che si sviluppa attorno ai Lagni Alimini, posizionati a nord di Otranto. La costa è caratterizzata da fine sabbia bianca e propone uno scenario davvero paradisiaco, difficile da eguagliare.

Nella parte interna, si trovano due piccoli laghi naturali, denominati rispettivamente Alimini Grande, che è alimentato direttamente dall’acqua del mare, per tanto salato, ed Alimini Piccolo, che è di acqua dolce. Tale zona, a differenza di quello che si potrebbe pensare, non è destinata alla balneazione, ma è perfetta per chi ama contemplare la natura.

Infatti, qui si trovano molti uccelli migratori, protetti. Nei pressi dell’area dei Laghi Alimini si trova, la già citata, Baia dei Turchi, che è priva di stabilimenti, in quanto è stata inserita dal Fondo per l’Ambiente Italiano nei 100 posti da salvaguardare nella Penisola. Da contemplare è anche il paesaggio nei pressi del relitto della “Dimitros“, una nave che rimase incagliata vicino alla costa nel 1978.