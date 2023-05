Out il sito della Carta d’Identità elettronica, hacker russi rivendicano il nuovo attacco a siti istituzionali italiani

Un nuovo sito istituzionale italiano attaccato dagli hacker russi, come sta accadendo con il portale della Carta d’Identità elettronica in queste ore. La piattaforma sarebbe già out da parecchio tempo, con un gruppo di terroristi digitali filorussi che hanno rivendicato il colpo ai danni del dominio web italiano. A minimizzare la faccenda, però, sarebbe il Viminale, che smentisce l’ipotetico gruppo hacker per parlare invece di guasto tecnico al sito istituzionale.

Out il sito per la Carta d’Identità elettronica

Il Viminale parla di un problema tecnico occorso al dominio web, allontanando l’ipotesi di un nuovo attacco hacker ai siti italiani, Attacco che, se venisse confermato, sarebbe l’ennesimo in pochi giorni, considerato come atti di “terrorismo digitale” si sarebbero verificati senza sosta dall’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Italia. Il Viminale, per ora, parla di un’altra situazione, ovvero di un problema tecnico occorso al sito, con gli stessi operati che “stanno lavorando per ripristinare il pieno funzionamento del sito.

Attacco filorusso o problema tecnico?

Sull’origine del guasto, non si riesce bene a capire la vicenda. Resta però il problema, il portale per il rilascio delle Carte d’Identità elettroniche è out da diverso tempo. Mentre il Ministero dell’Interno parla di problema tecnico alla piattaforma, il gruppo hacker filorusso Noname057(16) ha rivendicato personalmente l’attacco messo in atto. Azione che, nuovamente a distanza di pochi giorni, ha messo in difficoltà centinaia di italiani, che magari proprio oggi volevano prenotare la propria Carta identificativa.

La comunicazione del Ministero dell’Interno

Il ministro Matteo Piantedosi, sulla faccenda ha fatto avere una comunicazione a Il Messaggero: “I servizi della Carta di identità elettronica sono momentaneamente indisponibili a causa di un problema tecnico che si è creato nella fornitura della connettività internet, seguito all’incendio divampato nella giornata di ieri nei pressi della stazione Tiburtina, che ha coinvolto cavi della fibra ottica”.