Padre rapisce figlio di due anni a Latina e minaccia la madre

Dramma nel Comune di Latina: un padre rapisce il proprio figlio dalla custodia dell’ex compagna a un centro commerciale.

Una tragedia si sta consumando in queste ore a Latina, con un padre che ha rapito il figlio avuto con l’ex compagna. L’uomo moldavo avrebbe tratto un inganno alla madre del bimbo, una 38enne ucraina, incontrando lei e il bimbo in un centro commerciale pontino. Una volta preso per mano il bambino, l’uomo sarebbe fuggito, lasciando la donna in balia della disperazione e delle continue minacce lanciate dallo stesso moldavo per telefono.

Padre rapisce il proprio figlio a Latina

Nonostante la donna avesse denunciato l’uomo per stalking nel mese di novembre 2023, la stessa aveva accettato d’incontrare il compagno per il bambino: il padre aveva infatti espresso il desiderio di fargli un regalo per Natale. Si è rivelato tutto un grande inganno, con l’uomo che ha approfittato dell’ingenuità della signora per sottrarre il minore e scappare in macchina, probabilmente raggiungendo già qualche Stato estero.

Le minacce dell’uomo all’ex compagna

Nonostante la fuga con il minore, l’uomo non ha smesso di fare stalking telefonico alla madre del bimbo. Al momento, sarebbero almeno quattro le chiamate inquietanti ricevute dal moldavo, con il soggetto che avrebbe scandito queste frasi: “Non ti salva nessuno” oppure “Non mi prenderete”. Secondo la nuova denuncia della donna, l’uomo era probabilmente ubriaco nel momento in cui le telefonava.

Le indagini per ritrovare il bambino

Al momento, la donna avrebbe fatto denuncia presso la Procura della Repubblica. Per ora, il segreto d’indagine non ha fatto sapere sviluppi sulla triste vicenda di Latina, con eventuali aggiornamenti che non sono stati rivelati nemmeno alla mamma. Donna che ormai da diversi giorni vive nella preoccupazione, impaurita che al piccolo figlio possa accadere qualcosa di brutto in presenza di un padre così problematico. Su questo giornale continueremo a seguire la vicenda spinosa, aggiornandovi in caso di sviluppi e soprattutto qualora il piccolo venisse ritrovato.