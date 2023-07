Paga cappuccino e cornetto con il bancomat, nello scontrino spunta il sovrapprezzo: cliente chiama i Vigili

Pensava di pagare una normale colazione al bar, col classico cornetto e cappuccino, col POS. Ma si sarebbe aspettata la cliente di trovarsi un “sovrapprezzo” per il pagamento elettronico del conto, con il commerciante che aveva chiesto un euro in più per la transazione digitale. Una situazione che, almeno la donna, non ha voluto accettare, ben sapendo come tutto ciò fosse illegale.

Il sovrapprezzo per il pagamento col POS di cornetto e cappuccino

Qualche locale ancora ci prova, addizionando nel conto anche i costi della transazione del POS. Una metodologia completamente illegale in Italia, ma che pone delle riflessioni su come il costo delle “transazioni digitali” debbano essere eliminate nel nostro Paese, al pare degli altri Stati europei dove anche per costi irrisori si utilizza la carta di credito, la carta ricaricabile o il bancomat.

I costi della transazione digitale

Il barista in questione, con un bar nel Comune di San Donà di Piave (in provincia di Venezia), per quel prezzo irrisorio ha deciso di aggiungere il costo della transizione. La cliente, infatti, a un conto di 3.70 euro per un cornetto e cappuccino, si è trovata anche un euro in più per la spesa della transizione digitale. Dopo essersi lamentata col titolare, ha deciso di denunciare tutto alla Polizia Locale del territorio comunale, per palesare l’irregolarità del barista.

La sanzione al barista con la nuova legge

Ormai emessa da qualche giorno, ormai tutte le attività commerciali devono accettare il POS anche per piccole spese. Il barista veneziano, per la sua bravata, ora rischia una multa fino a 2 mila euro. Una sanzione giusta, ma che potrebbe creare dei cambiamenti negli atteggiamenti dei ristoratori nell’utilizzare il POS: per i piccoli pagamenti, visto il costo delle transazioni, gli imprenditori potranno dire come “sono rotti” i mezzi per il pagamento digitale, come peraltro già avviene in tantissime località turistiche italiane.