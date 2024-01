Palazzina esplosa a Canale Monterano: si indaga per disastro colposo

Una palazzina è crollata vicino a Roma probabilmente in seguito a un’esplosione dovuta ad una fuga di gas. E’ accaduto nel comune di Canale Monterano. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri.

Cosa è successo a Canale Monterano

Dalle prime verifiche l’abitazione interessata non sarebbe allacciata alla rete cittadina di distribuzione del gas gestita dalla Italgas. Lo fa sapere Italgas in una nota, in merito al crollo della palazzina a Canale Monterano, vicino Roma. “Di conseguenza – sottolinea Italgas- la causa dell’evento sarebbe da attribuire ad altra fonte. Sul luogo sono state rinvenute alcune bombole di gpl”.

Sono tre i feriti nel crollo della palazzina a Canale Monterano, vicino Roma, trasportati in ospedale dal 118. Dalle prime informazioni, sembra si tratti di una famiglia. Uno dei feriti è stato accompagnatoo al policlinico Gemelli con vari traumi, gli altri due all’ospedale di Bracciano con traumi ed escoriazioni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Bracciano.

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo

Diversamente da quanto appreso in precedenza, i tre feriti nel crollo della palazzina avvenuta a Canale Monterano in provincia di Roma, non fanno parte dello stesso nucleo familiare. Sono infatti un ragazzo di 18 anni, un uomo di 40 anni e una donna che si trovava in un edificio accanto. E’ quanto ricostruito dagli investigatori.

Secondo quanto si apprende, i genitori del ragazzo non erano in casa al momento dell’esplosione. Nella palazzina abitavano la famiglia e al piano inferiore il 40enne che sarebbe il ferito in condizioni più serie. Del caso si occupano i carabinieri. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per disastro colposo.