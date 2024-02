Dopo aver annullato alcuni appuntamenti nei giorni scorsi, il Pontefice ha presieduto l’udienza settimanale in aula Nervi.

Accanto a Bergoglio ci sono il fidato infermiere personale, Massimiliano Strappetti, e alcuni gendarmi.

Papa Francesco all’ospedale Gemelli

A bordo di una Fiat 500 bianca, ma in forma riservata, papa Francesco, subito dopo l’udienza generale di questa mattina, cui ha regolarmente presieduto, nonostante fosse ancora raffreddato, si è recato al Gemelli dell’Isola Tiberina per una “visita già programmata”. Per ora, non ci sono altri dettagli in merito alle condizioni del Pontefice, che lo scorso sabato ha annullato tutte le udienze per via di un forte raffreddore.