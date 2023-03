Papa Francesco, il Santo Padre ricoverato al Gemelli per accertamenti medici. Ore di ansia per i fedeli, che in queste ore sono venuti a conoscenza del ricovero del Santo Padre. Dietro al trasferimento al Gemelli, non dovrebbe esserci nulla di particolarmente serio. Il Papa infatti aveva dei controlli già programmati, che però richiederanno lo sviluppo in diversi giorni. Analisi di routine, calcolando sia l’età che i problemi di salute che affliggono il Santo Padre.

Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli

A parlare pubblicamente del ricovero del Santo Padre, è stato direttamente il direttore della sala stampa della Santa Sede. Infatti, Andrea Bruni ha comunicato in un’apposita conferenza stampa: “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”. Secondo le fonti vaticane, i controlli cui dovrà sottoporsi il Papa dureranno diversi giorni, al fine di monitorare attentamente il suo stato di salute.

Tutto il suo staff, al momento, si troverebbe momentaneamente trasferito presso il Policlinico Gemelli, in maniera tale da portare assistenza in ogni necessità del Santo Padre. Trasferita, sempre temporaneamente, anche la squadra addetta alla sua sicurezza, che vigila costantemente sulla figura del Papa, pure nel letto di ospedale. Tutto l’entourage papale, secondo le voci interne alla Santa Sede, passerebbe anche questa notte presso il Policlinico universitario.

Le condizioni del Papa

Le condizioni di salute di Papa Francesco non desterebbero preoccupazione, anche se i medici lo dimetteranno solo a controlli ultimati. Intanto, tutti gli impegni del Santo Padre sono stati prontamente annullati. Secondo l’agenda papale, il Santo Padre avrebbe dovuto tenere un’intervista nella giornata di oggi. Infatti, il Papa avrebbe dovuto sostenere l’intervista presso lo Stato Vaticano. Non essendo ancora chiaro il giorno preciso delle dimissioni, sono state annullate anche le udienze del Pontefice che si sarebbero dovute tenere nelle giornate di domani e dopodomani.