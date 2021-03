Pasqua e Pasquetta 2021, si può andare dai parenti e nelle seconde case? Tutte le regole per domenica 4 e lunedì 5 aprile

Ultima settimana per l’Italia suddivisa in “zone colorate” perché il prossimo weekend, quello di Pasqua, tutto il Paese di tingerà di rosso. Una misura uniforme, una stretta voluta dal Governo un po’ come era accaduto a Natale per arginare la diffusione del virus, per scongiurare situazioni che potrebbero peggiorare la condizione attuale. D’altra parte, in Italia i positivi continuano a salire, così come i ricoveri e le terapie intensive, con un tasso di positività che – stando ai dati di ieri – si è attestato a 6.8%.

Il 3, il 4 e il 5 aprile il Paese sarà in una sorta di lockdown, con alcune concessioni ed eccezioni: ma cosa si può fare (e cosa no)? Perché se è vero che la maggior parte delle attività dovranno tenere la saracinesca abbassata, è altrettanto vero che per quei tre giorni ci sono delle deroghe sugli spostamenti.

Pasqua e Pasquetta 2021, visite ad amici e parenti

Normalmente in zona rossa, come si legge nelle FAQ del Governo, “Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile”. Ma il discorso cambia per quei tre giorni (3-4-5 aprile) dove tutta l’Italia dovrà fare i conti con una serrata totale. In quel caso, quindi il sabato, poi a Pasqua e a Pasquetta, sarà consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata per far visita ad amici e parenti. Si potranno muovere solo due persone non conviventi (potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili e non autosufficienti che convivono con loro), una sola volta al giorno all’interno della propria Regione tra le ore 5.00 e le 22 (orario del coprifuoco).

Pasqua e Pasquetta 2021, seconde case: cosa cambia, dove ci si può spostare

Con l’ultimo decreto Draghi c’è la possibilità di raggiungere le seconde case, anche quelle che si trovano in un’altra provincia o Regione. Come si legge nelle FAQ, lo spostamento nelle seconde case è consentito in zona bianca, arancione e rossa a patto che a muoversi sia solo il nucleo familiare abitualmente convivente. La seconda casa deve essere di proprietà o in affitto, con un contratto stipulato prima del 14 gennaio 2021 e nell’abitazione non devono esserci altre persone che non siano della stessa famiglia. Sì anche allo spostamento per raggiungere le seconde case che si trovano fuori Regione (da e verso qualsiasi zona), ma chi si muove deve portare con sé un documento che attesti la proprietà o un certificato dove c’è nero su bianco il contratto di affitto.

Pasqua e Pasquetta 2021: quali sono le Regioni dove non si possono raggiungere le seconde case

Molti governatori hanno deciso di chiudere alla possibilità di raggiungere le seconde case. Il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha disposto il divieto di entrare nel territorio sardo per esigenze diverse da quelle di salute, lavoro o necessità. Stesso discorso per la Valle d’Aosta, dove è vietato andare nella seconda casa a chiunque provenga da un’altra Regione. In Campania, invece, i residenti non possono spostarsi per raggiungere le seconde case, se non per comprovate esigenze. In Toscana, chi arriva da un’altra Regione ( a meno che non abbia la residenza in Toscana) non si possono raggiungere le seconde case fino a domenica 11 aprile.