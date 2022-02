Paura a Bracciano: divampa l’incendio nella canna fumaria, due ragazzi in Ospedale

Attimi di paura ieri pomeriggio a Bracciano dove un incendio scoppiato in un’abitazione ha provocato il ferimento di due giovani. Le fiamme, da quanto si apprende, si sarebbero sviluppate dalla canna fumaria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Incendio a Bracciano, due ragazzi in Ospedale

E’ successo in Via XX Settembre nel pomeriggio di martedì 1 febbraio 2022. A rimanere feriti sono stati una ragazza di 20 anni e un altro di 16. La prima è stata portata all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, mentre il secondo al Padre Pio di Bracciano. Entrambi hanno riportato fortunatamente lesioni lievi.

L’incendio a Bracciano del 1 febbraio 2022

Stando da quanto ricostruito le fiamme, per cause accidentali, si sarebbero sprigionate dalla canna fumaria per poi coinvolgere diverse suppellettili. Il rogo è stato domato dall’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto poi a mettere in sicurezza l’area.