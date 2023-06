Paura a Cisterna di Latina, auto si ribalta dopo uno scontro: ferito un 24enne

Attimi di paura a Cisterna di Latina, dove un ragazzo è uscito miracolosamente vivo da un rocambolesco incidente. L’auto su cui viaggiava, secondo le prime ricostruzioni, dopo uno scontro con un altro mezzo, si sarebbe ribaltata in prossimità di un incrocio stradale. Per il ragazzo, uscito dall’abitacolo con diverse ferite, fortunatamente si scongiura il pericolo di vita.

Il pauroso incidente a Cisterna di Latina

L’impatto tra le due autovetture sarebbe avvenuto a via Dante Alighieri, dentro il Comune nella provincia di Latina. Come scritto precedentemente, le autovetture sono arrivate in collisione in prossimità di un incrocio stradale. Proprio per la forte collisione tra le due vetture, uno dei due veicoli si sarebbe ribaltato, lasciando il conducente a testa in giù e costretto a essere aiutato dai testimoni per uscire dal proprio abitacolo.

Gravi del ragazzo rimasto ferito nell’incidente

Verserebbe in condizioni gravi il ragazzo 24enne, che era alla guida dell’abitacolo che si è ribaltato. Soccorso dai paramedici del 118, le sue condizioni si sarebbero subito rivelate gravose. Nonostante non sia in pericolo di vita, è stato prontamente trasportato all’ospedale di Velletri in codice rosso. Nelle prossime ore, la struttura sanitaria stillerà un bollettino sulle condizioni del giovane.

Per il giovane, almeno i medici nutrono un leggero ottimismo, affermando come nel sinistro potrebbe riportato qualche frattura che non compromette le principali funzioni vitali.

La dinamica dell’incidente a via Dante Alighieri

Sono ancora da stabilire le cause dell’incidente, che delineerà anche le oggettive responsabilità tra i due conducenti per lo scontro. Sul posto si sono presentati, subito dopo la chiamata dei cittadini, i paramedici del 118, che sono arrivati a Cisterna di Latina dall’ospedale di Cori. Per quello che riguarda i rilevamenti dell’incidente, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, che da oggi pomeriggio sono impegnati a scrivere l’esatta dinamica dello scontro dei due veicoli.