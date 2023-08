Paura a Ostia, esplosione improvvisa su Viale della Marina

Ostia. Un colpo sordo. Un boato improvviso poco prima delle 23.00 della serata di ieri, sabato 12 agosto 2023 nei pressi di piazza Anco Marzio ad Ostia. Un botto che ha suscitato più di qualche pensiero di apprensione da parte di coloro che in quel momento si trovavano su Viale della Marina. Le informazioni a riguardo sono ancora molto scarse, ma pare che il botto sia da ricondurre ad un probabile corto circuito. Il dato è ancora da confermare.

Esplosione a Ostia: cosa è successo

La serata procedeva in tutta tranquillità, all’insegna della consueta movida che da sempre caratterizza il litorale romano soprattutto in questo periodo di estate a pieno regime. Turisti, locali e avventori si riversano per le strade in cerca di divertimento, e mai avrebbero immaginato di dover incappare in un simile spavento. In tanti, infatti, dopo il boato, hanno temuto l’ennesimo attentato di questi giorni. L’allarme criminalità in questi giorni a Ostia è di fatto molto alto, e la tensione non manca.

Probabile corto circuito

Questa volta, però, pare che il problema sia da ricollegare ad un incidente, un probabile corto circuito. Stando alle prime informazioni, l’esplosione pare sia avvenuta in una delle attività di ristorazione in viale della Marina. Dopo la segnalazione, sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per gli accertamenti e gli agenti della polizia del X Distretto. Parallelamente, anche gli operatori sanitari del 118 hanno mosso le sirene verso il luogo segnalato per eventuali feriti.

Strada chiusa per i rilievi

Per fortuna, pare che nessuno sia rimasto coinvolto nell’incidente. Dopo l’intervento, ad ogni modo, è stata chiusa viale della Marina in direzione di piazzale dei Ravennati nel tratto compreso tra via Granito di Belmonte e via Rutilio Namaziano. Si attendono ulteriori dettagli sull’accaduto nelle prossime ore.