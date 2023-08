Paura a Ostia, ordigno esplode davanti alla caserma della Finanza

Un botto tremendo nella notte ha spaventato Ostia, in un boato che sembra essersi sentito addirittura nelle aree alle porte dell’Infernetto. Durante la nottata, un ordigno esplosivo è deflagrato nella zona di Stella Polare, a pochi passi dalla storica caserma della Guardia di Finanza. Sulla vicenda s’indaga, cercando di capire le motivazioni del gesto e partendo da lì per individuarne i responsabili.

L’ordigno esploso a Ostia

Qualcuno stava già dormendo, altri invece erano affacciati al balcone o stavano guardando qualche programma in televisione. In una notte movimentata per il territorio lidense (c’è stato un grave incidente nella zona di Ponente), un potente boato ha spaventato i residenti di Stella Polare e che vivono nei pressi di viale Ferdinando Acton e via delle Fiamme Gialle.

Una forte esplosione si sarebbe avvertita prima delle 23, con alcuni cittadini che credevano si trattasse di uno dei molteplici incidenti stradali che avvengono nella zona. In realtà, la situazione era ben peggiore: un ordigno esplosivo era deflagrato sotto i balconi della zona, in una dinamica che ancora non si riesce a spiegare.

L’esplosione davanti la Guardia di Finanza

Atto d’intimidazione verso i finanzieri di Ostia? Non si può escludere nessuna ipotesi a prescindere. Certamente, l’episodio ha spaventato molto i residenti. Un boato che nella notte ha fatto sobbalzare sulla sedia tante persone, alcuni addirittura cadere dal letto. Come spesso accade a Ostia, alcuni cittadini si sono riversati sui gruppi Facebook locali per avere lumi su quello che stava accadendo. Più di una signora, infatti, ha scritto sulla piattaforma social: “Cosa è stato il botto che abbiamo sentito a Stella Polare?”. Nessuno sapeva dare risposte chiare, almeno fino a oggi.

La macchina distrutta a Stella Polare

Il congegno, secondo i primi rilevamenti, è stato posizionato sotto un’automobile. Esplodendo, lo scoppio avrebbe danneggiato la parte anteriore del mezzo e provocato danni anche a una seconda vettura.