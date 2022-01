Paura a Roma: 50enne barricato in casa

Momenti di paura oggi pomeriggio a Roma, precisamente in via Antonio Toscani 9, quartiere Gianicolense. Un uomo di 50 anni si è barricato all’interno della sua abitazione. E’ successo intorno alle 17.40 e la dinamica degli eventi non è ancora chiara. A segnalare la situazione è stato il padre del 50enne: l’anziano, infatti, aveva trovato il nottolino della porta d’ingresso attivato dal figlio all’interno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, un’autoscala e il carro teli al fine di prestare soccorso. Presenti anche la polizia e i sanitari del 118.

50enne barricato in casa: gli sviluppi

In base a ulteriori sviluppi risalenti a circa le 19.00, l’intervento è stato risolto. Il 50enne è stato trasportato all’Ospedale San Camillo in buone condizioni per controlli. Resta da chiare cosa sia avvenuto di preciso e il motivo di un tale gesto.

(Foto di repertorio)