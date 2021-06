Paura a Pomezia, fiamme tra le sterpaglie: il fumo invade la parrocchia e la piazza

I primi caldi stanno iniziando a creare non pochi disagi nel Lazio, solo ieri ben tre incendi sono stati prontamente sventati nella Capitale. Da questa mattina, invece, già due interventi riportati dai Vigili del Fuoco – di cui uno grave riguardante un autobus Atac – e adesso ne è in corso un terzo non distante da Pomezia.

Incendio a Santa Procula

Neppure un’ora fa, infatti, un brutto incendio tra le sterpaglie si è verificato all’incrocio tra via Laurentina e via delle Vittorie. Siamo nel quartiere Santa Procula, non distante da una parrocchia, dove – per cause ancora da accertare – un rogo ha interessato dei rovi lì presenti. La piazza Araldo di Crollalanza, non distante dall’incendio, si è infatti riempita di fumo, creando caos tra i residenti che hanno allertato i Vigili del Fuoco.

Sul posto è così accorsa immediatamente una squadra dei Vigili del Fuoco che ha spento rapidamente l’incendio e una vettura della Protezione Civile. Questi ultimi stanno mettendo al vaglio le dinamiche dell’incendio, controllando anche la proprietà della Chiesa nella quale i passanti hanno notato del fumo. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio.