Paura ai Castelli, donna cade da cavallo durante l’escursione: interviene l’eliambulanza [FOTO]

Nel tardo pomeriggio di domenica 29 novembre, un incidente è avvenuto in località Pratoni del Vivaro, nei pressi di Rocca di Papa (in provincia di Roma), all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani.

Tragedia sfiorata ai Castelli Romani

Durante un’escursione a cavallo, una persona è purtroppo caduta, richiedendo con urgenza assistenza medica. In risposta a questa chiamata di emergenza, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è stato immediatamente allertato, e l’eliambulanza Pegaso 21 della Regione Lazio è stata velocemente dispiegata per raggiungere in breve tempo il luogo dell’incidente.

La paziente coinvolta, identificata come W.I, una donna di 41 anni residente a Nemi, è stata prontamente soccorsa e stabilizzata sul luogo dall’equipe di soccorso composta dal tecnico di elisoccorso del CNSAS Lazio, il medico e l’infermiere del servizio 118.

La donna recuperata con il verricello

La diagnosi iniziale ha evidenziato una sospetta frattura all’arto inferiore destro. A seguito di questa valutazione medica, la paziente è stata evacuata con estrema prudenza utilizzando il verricello e trasportata all’Ospedale Tor Vergata di Roma per ricevere le cure necessarie.

Sul posto anche i militari dei Carabinieri e i sanitari 118.