Paura al San Camillo, si allaga il quinto piano dell’ospedale: l’acqua raggiunge gli ambulatori, gli ascensori e le scale

Momenti di paura questa mattina all’ospedale San Camillo di Monteverde, a Roma: un guasto al sistema antincendio genera un allagamento.

Un guasto a un bocchettone dell’impianto antincendio ha causato un allagamento al quinto piano del padiglione Antonini dell’Ospedale San Camillo di Roma, provocando la chiusura temporanea del quarto e quinto piano della struttura.

L’ospedale San Camillo si allaga: il fatto

L’allagamento di una parte della struttura è iniziato intorno alle 9:30 di questa mattina, mercoledì 27 dicembre 2023, quando l’acqua ha iniziato a riversarsi all’interno del padiglione Antonini, colpendo prima tutto il quinto piano e successivamente infiltrandosi attraverso gli ascensori e le scale, raggiungendo anche i piani sottostanti dello stesso San Camillo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco nell’ospedale di Monteverde

Il personale dell’ospedale ha prontamente attivato le procedure di emergenza richieste da questi casi, allertando i Vigili del Fuoco e coordinando gli sforzi delle squadre di emergenza interne. La sicurezza dei pazienti è stata la massima priorità per sanitari e medici: nonostante il padiglione ospiti solo ambulatori e nessuna stanza di degenza, tutti i presenti sono stati evacuati in sicurezza fuori dalla struttura.

I danni riportati dall’ospedale San Camillo

Fortunatamente, le prime verifiche tecniche hanno escluso danni strutturali significativi alla struttura del San Camillo. Tuttavia, per garantire la sicurezza di personale sanitario e pazienti, il quarto e quinto piano del padiglione Antonini rimarranno chiusi al pubblico fino a quando gli spazi non saranno completamente asciutti. Gli altri piani del padiglione rimangono accessibili e operativi.

L’azione dei Vigili del Fuoco nell’ospedale

Le squadre di pronto intervento hanno lavorato con tempestività ed efficacia per gestire la complessa situazione. L’allarme è stato dichiarato cessato intorno alle 11:30 di questa mattina, con il minimo impatto sui servizi ambulatoriali erogati dalla nota struttura sanitaria di Monteverde. Il personale dell’ospedale sta attualmente coordinando gli sforzi per ripristinare completamente la normalità all’interno del San Camillo. Si tiene costantemente informato il pubblico e il personale ospedaliero sull’evolversi della situazione. Si consiglia a chi avesse appuntamenti o visite programmate ai piani interessati di contattare l’ospedale per ulteriori informazioni e istruzioni.

Le parole dei dirigenti del San Camillo dopo l’incidente

L’ospedale San Camillo assicura che tutte le misure necessarie saranno adottate per garantire la sicurezza dei pazienti e del personale, e per ripristinare tempestivamente la piena operatività del padiglione Antonini già nelle prossime ore. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, l’allagamento è stato causato da un guasto a un bocchettone dell’impianto antincendio, situato proprio al quinto piano del padiglione Antonini. Il guasto ha causato una pesantissima perdita d’acqua, che si è rapidamente riversata all’interno dell’edificio.