Momenti di paura questo pomeriggio per una bambina di appena tre anni. La piccola stava giocando con i fratellini a bordo di una piscina per adulti quando è caduta in acqua finendo sul fondo. Provvidenziale l’intervento di uno dei presenti che, notato l’accaduto, si è poi tuffato a recuperarla.

Bimba cade in piscina e rischia di annegare: i fatti

Siamo a Cervaro, un comune vicino Cassino e i fatti sono avvenuti in una struttura acquatica. Come anticipato, nell’attimo prima di cadere all’interno della piscina, la piccola stava giocando con i propri fratellini.

Salvata da una persona che ha notato la scena, la quale non ha esitato a tuffarsi per recuperarla, e le ha poi praticato il massaggio cardiaco. Giunto sul posto il 118, è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto la piccola al Bambin Gesù di Roma in codice rosso.

Sul caso stanno attualmente indagando i carabinieri di Cassino.