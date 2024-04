Paura durante Udinese-Roma, N’Dicka si accascia a terra: portato via in barella

Grande paura durante lo svolgimento di Udinese Roma di Serie A: il giocatore Evan N’Dicka si accascia a terra per un malore.

Paura durante Udinese-Roma. Il difensore Evan N’Dicka si è improvvisamente accasciato a terra per un malore. Subito sono intervenuti i sanitari presenti al Bluenergy Stadium, che hanno soccorso il ragazzo in difficoltà. Il calciatore è stato subito trasportato in barella fuori dal campo, in una situazione clinica che ancora non è stata divulgata. I rumors della panchina giallorossa parlerebbero di una situazione sotto controllo.

N’Dicka si sente male durante Udinese-Roma

Panico in campo durante la partita in trasferta dei giallorossi. Improvvisamente Evan N’Dicka si è accasciato a terra, senza che nessuno lo avesse toccato. L’attimo è stato spaventoso, poiché in un primo momento sembra va che il ragazzo fosse svenuto per un gravoso malore occorso durante la sfida agonistica. L’immediato intervento dei sanitari avrebbe escluso il peggio, con un leggero ottimismo che si percepisce sulla panchina della Roma per le condizioni del proprio giocatore.

I soccorsi verso il giocatore della Roma

Il ragazzo è stato portato subito via dal rettangolo di gioco, tutto mentre sugli spalti dello stadio friulano era sceso il totale silenzio per il drammatico episodio che si stava vivendo. I sanitari avrebbe tranquillizzato i dirigenti giallorossi, con il ragazzo che è stato trasportato al più vicino ospedale: mentre veniva portato fuori dal campo, i tifosi di entrambe le tifoserie hanno applaudito il giocatore ivoriano per un pronto recupero.

Le condizioni di N’Dicka: cosa sappiamo

Il giocatore giallorosso al momento di lasciare il campo, avrebbe alzato il pollice per tranquillizzare i tifosi. L’arbitro Pairetto avrebbe chiamato il triplice fischio per sospendere la partita, che potrebbe essere recuperata nei prossimi giorni. Per quello che riguarda le condizioni del ragazzo, i primi a correre negli spogliatoi sono stati il mister De Rossi e capitan Mancini: entrambi avrebbero tranquillizzato i giocatori in campo pochi minuti dopo.

N’Dicka sarebbe riuscito a comunicare coi medici, parlando del problema che lo avrebbe toccato durante la partita: lo sportivo ha avvertito improvvisamente un dolore al petto. I controlli ospedalieri riferiranno sul problema avvertito dal ragazzo.