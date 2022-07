Paura durante un’escursione: ragazzo precipita in un dirupo, interviene l’elisoccorso (FOTO)

Una semplice escursione che poteva trasformarsi in una vera tragedia. Il terribile episodio, ha visto protagonista un ragazzo che è accidentalmente precipitato in un dirupo e poi prontamente soccorso.

Ragazzo scivola in un dirupo durante l’escursione: i fatti

Siamo a Castel Gandolfo. Qui intorno 10.30 la squadra 21A ed il nucleo SAF sono intervenuti in Via dei Pescatori 13, per soccorso a persona. Il ragazzo soccorso stava facendo un’escursione ed accidentalmente é precipitato in un dirupo.

I soccorsi

Molta la paura. I Vigili del Fuoco con l’aiuto del personale sanitario sono riusciti a raggiungerlo per prestare i primi soccorsi e stabilizzarlo su barella Toboga per consentire il trasporto in elisoccorso presso ospedale più vicino.