Paura in mare, incendio a bordo della nave Tirrenia: in corso le operazioni di soccorso della Guardia Costiera

E’ in corso da due giorni, a partire dalla notte di martedì 11 gennaio, il soccorso alla nave “Benamino Carnevale della compagnia Tirrenia. Le operazioni, davvero complesse e impegnative, sono coordinate dalla Direzione Marittima di Civitavecchia. La nave era partita dal porto di Napoli alle ore 20 dell’11 gennaio con destinazione il porto di Cagliari. Sull’imbarcazione, lunga ben 150 metri, c’erano 22 persone di equipaggio e 8 passeggeri.

Incendio a bordo della nave Tirrenia

Alle ore 01:10, quando l’unità si trovava a circa 7 miglia al traverso dell’isola di Ventotene, la Sala Operativa della Guardia Costiera ha ricevuto una segnalazione radio di pericolo. Il Comandante ha comunicato un principio di incendio in sala macchine, poi prontamente domato dall’equipaggio, grazie all’impianto antincendio presente a bordo. L’incendio aveva però causato comunque l’impossibilità di riavviare il sistema di propulsione e quindi riprendere la regolare navigazione di linea verso il porto di Cagliari.

Il soccorso della Guardia Costiera

La Guardia Costiera ha prontamente disposto l’invio in zona di due motovedette, di base a Ponza e Gaeta, oltre a un velivolo ATR 42 che ha sorvolato la zona e controllato le operazioni di aggancio con il rimorchiatore, verificando eventuali problematiche di natura ambientale. Sul posto è intervenuto il rimorchiatore d’altura “Guarracino”, della società Rimorchiatori Napoletani, che ha raggiunto la nave intorno alle 19.30. A quel punto sono iniziate le operazioni di rimorchio della Tirrenia verso il porto di Napoli, dove arriverà nel primo pomeriggio di domani. Al momento non ci sono criticità, l’equipaggio ed i passeggeri sono in buono stato di salute.