Paura in provincia di Roma: capannone di 3000mq prende fuoco

Nella giornata di oggi, 1 aprile intorno alle ore 10:45, presso il comune di Fiano Romano in via della Scienza 9, diverse squadre sei Vigili del Fuoco sono state inviate dalla Sala Operativa successivamente a un incendio scoppiato all’interno di un’attività industriale in cui si lavora l’alluminio. Le fiamme si sono sprigionate all’interno del capannone grande circa 3000 metri quadri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni dei soccorritori dei Vigili del Fuoco hanno evitato che l’incendio coinvolgesse l’intera struttura in modo da circoscrivere l’area interessata dalle fiamme. Intervenute sul posto due APS (5/A e 31/A),due botti(AB/5 e AB/12) , carro autoprotettori, Crrc ed il funzionario di guardia.