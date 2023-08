Paura nella notte a Trionfale, tentato furto alla tabaccheria: saracinesca resiste alla spaccata

Attimi di grande paura questa notte a Roma Nord, con un’automobile di grande cilindrata che avrebbe provato a infrangere la saracinesca di una nota tabaccheria della zona. Chi è finito addosso al negozio con la propria macchina, avrebbe provato a compiere un furto proprio all’interno dell’attività commerciale. L’accensione degli allarmi di sicurezza, oltre ai residenti che hanno visto la scena, avrebbe scoraggiato i rapinatori a proseguire nella loro azione criminale.

Questa notte tentato furto in una tabaccheria di Roma

I ladri hanno provato a entrare all’interno de “La Tabaccheria”. L’attività commerciale, posizionata su via Trionfale e a pochi passi dal Santa Maria della Pietà, avrebbe visto l’azione vandalica svilupparsi intorno alla mezzanotte. Un forte botto ha attirato i residenti che abitano sopra il negozio, che avrebbero visto una grossa macchina finire contro la vetrata di questa realtà.

I ladri provano il colpo a Roma Nord

L’episodio è avvenuto nella zona di Monte Mario Alto, in un episodio che subito ha mostrato di non essere un banale incidente. Chi era finito con la propria automobile alle porte della tabaccheria, aveva compiuto il gesto intenzionalmente. Prendendo velocità sulla stessa via Trionfale, probabilmente arrivando dalla zona dell’ospedale San Filippo Neri. Un ariete a tutta velocità, che fortunatamente non ha travolto automobili nel senso opposto di marcia e poi ha superato un gradino del marciapiede abbastanza alto.

Le voci del quartiere al tentativo di furto

Una residente racconta sulla vicenda: “Ho avuto tanta paura, ma ormai a Roma bisogna farci l’abitudine. Ho visto la scena e poi ho chiamato i soccorsi. Oggi non parliamo di furto, solo perché il tabaccaio si è attrezzato bene per resistere all’azione dei ladri. Stanotte la saracinesca ha fatto il suo dovere, dove pur se gravemente danneggiata e piegata, non ha permesso l’accesso all’interno del negozio. Mi auguro fatti del genere non scuotano più il quartiere”.