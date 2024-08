Paura per il maniaco di Villa Gordiani, ne approfitta per palpeggiare un’adolescente caduta dalla bici

Ragazza cade in bicicletta dentro il parco di Villa Gordiani e viene molestata da un maniaco: salvata dall’intervento di un cittadino

C’è paura per le donne e le famiglie di Villa Gordiani. Diversi residenti avrebbero segnalato la presenza di un maniaco, che approfitterebbe di banali scuse per palpeggiare le signore. L’ultima vittima una giovane ragazza, che si è trovata le mani dell’uomo addosso dopo essere caduta dalla bicicletta. Il soggetto, piuttosto che soccorrerla, ha approfittato dell’incidente per metterle le mani su diverse parti del corpo e tentando di arrivare alle zone intime.

Caccia al maniaco di Villa Gordiani: l’episodio ai danni della minorenne

La vicenda ai danni della ragazza è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 18, quando la ragazza è caduta dalla bici sul lato di Olevano Romano di Villa Gordiani. Secondo la testimonianza di un genitore del quartiere, intervenuto per aiutare successivamente la giovane, un’adolescente di massimo 14 anni, la ciclista sarebbe caduta sulla piccola salita che conduce al campo da calcio “Pineta” e poi all’area giochi.

Qui si è avvicinato un uomo anziano, dai capelli bianchi curati, i baffi sale e pepe, degli occhiali, una maglietta rossa e dei pantaloni marroni. Piuttosto che aiutare la giovane, sarebbero nati degli interminabili minuti di paura per la giovanissima donna.

Le molestie dell’uomo verso la ragazza: la testimonianza

Secondo il genitore intervenuto sulla vicenda, l’uomo non avrebbe offerto soccorso alla giovane ciclista ferita. Avrebbe approfittato, invece, per palpare e massaggiare le gambe e le spalle della giovane ragazza. Vedendo l’episodio, un signore – padre di un’altra ragazza del quartiere – sarebbe subito intervenuto, avvicinandosi e mettendo in fuga il molestatore. Tutto questo mentre la 14enne ferita era in lacrime, non solo per la brutta caduta riportata: era cosciente di aver subito una molestia e che, non fosse intervenuto il residente, probabilmente la situazione sarebbe potuta evolvere in maniera ancora più drammatica. La vicenda è stata raccontata nel quartiere, alzando i livelli d’attenzione di quei genitori che fanno uscire a giocare i propri figli piccoli fuori di casa.