Paura sul Tevere, affonda un barcone all’altezza del Ponte Cavour

Sono stati momenti di paura sul fiume Tevere questo pomeriggio, quando dei cittadini hanno avvistato un barcone affondare nella zona che attraversa il Centro Storico di Roma. A dare l’allarme sull’episodio, sono gli agenti della Polizia Locale della Città, che fanno riferimento al Reparto Tutela Fluviale. Gli stessi vigilia avrebbero allertato i primi soccorsi verso la barca che affondava, con l’intenzione di provare a salvare la struttura e soprattutto valutare se ci potessero essere feriti al suo interno.

Affonda una barca sul Tevere nel Centro Storico di Roma

La barca sarebbe ancora nelle fasi di affondamento, con la struttura che continua a imbarcare acqua senza sosta. Non è chiara l’origine del mezzo e i motivi per cui ha cominciato a imbarcare acqua, resta però come il barcone si sarebbe arenato fino all’affondamento nella zona della galena destra. La nave avrebbe mostrato i segni dell’affondamento sotto il Ponte Cavour, con la squadra dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, anch’essa intervenuta, che sta cercando di fare il possibile per provare a salvare il mezzo. Improbabile però, allo stato delle cose, provare a salvare il mezzo senza che esso abbia riportato gravissimi danni.

Barche affondate sul Tevere: al Centro Storico non un caso isolato

Di casi legati a barche affondate sul Tevere, purtroppo, ne troviamo sempre più spesso. Tra la tratta del Centro Storico capitolino e la zona di Fiumicino, infatti, sono decine le barche che rischiano l’affondamento o sono in perenne stato di abbandono. Proprio questi mezzi senza proprietari e soprattutto manutenzione, benché adagiati su qualche passerella, spesso risentono delle criticità strutturali, che ne facilitano l’affondamento. Tra i problemi più riscontrati in tal senso, buchi all’interno della struttura dovuti alla ruggine, che con la loro azione creano varchi per l’acqua nelle camere d’aria delle varie barche e creano oggettivi disagi per quei tratti navigabili del fiume.