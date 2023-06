Pendolari in balia dei borseggiatori sulle Metro di Roma: furti a Cavour, Barberini e Repubblica

Continua l’azione dei borseggiatori sulle Metro di Roma, colpendo ormai indistintamente sulle tratte della linee “A” e “B”. In meno di 24 ore, infatti, si sono registrati pesanti furti nelle zone del Centro Storico capitolino, con le nomadi che hanno preso il controllo delle fermate della zona. Gruppi di ragazze rom, infatti, si sono rese protagoniste di scippi nelle fermate di Cavour e Barberini.

Borseggiatrici in azione sulla Metro B: furto a Cavour

Il primo episodio è avvenuto nella fermata della Metro B “Cavour”. Qui, ormai da anni le nomadi trovano rifugio all’interno del Centro Storico capitolino, usando la banchina in direzione Laurentina come base d’azione per mettere a segno nuovi colpi tra i Fori Imperiali e la fermata Ottaviano. Ultima vittima sarebbe stata una turista sudamericana, che sarebbe stata accerchiata da due ragazze nomadi. Le donne, con la forza, gli avrebbero sottratto un Iphone di ultima generazione. Al momento dell’arresto delle due borseggiatrici, le due giovani sono risultate avere appena vent’anni.

Nuovi colpi sulla Metro A: rapinato il turista a Barberini

Avevamo parlato pochi giorni fa di scippi ai danni dei turisti nordici, con questo episodio che allunga la lista di furti ai danni di queste persone. A finire al centro della rapina, infatti, un signore tedesco. Anche in questa situazione, nella calca due scippatrici gli hanno sottratto il portafoglio dalle tasche. Da quello che siamo venuti a sapere, l’uomo attendeva la metropolitana sulla banchina, quando poco prima di entrare sul mezzo su ferro, una mano si sarebbe allungata verso i suoi pantaloni e lo avrebbe scippato con grande rapidità.

I sudamericani compaiono sulla Metro A

In una situazione ormai finita fuori da ogni ordine e controllo sulla Metro A, gli scippi non sono più affare solamente dei nomadi. Infatti, alla fermata della Metro A “Barberini”, due uomini sudamericani hanno aggredito e derubato un turista americano. Lo avrebbero avvicinato con la scusa delle indicazioni sulla linea ferroviaria, approfittando di una distrazione del malcapitato per portargli via il portafoglio.

Foto: @oscarrieraojedarome