Perché si è ritirata Camila Giorgi? Dopo 24 ore resta il giallo: “E’ scomparsa nel nulla”, cosa sappiamo

La 32enne non risponde da giorni alla Women’s Tennis Association e il suo telefono è staccato.

È tra le tenniste più forti al mondo, ma da un momento all’altro la carriera di Camilla Giorgi si è interrotta senza motivo. Sparita nel nulla, senza lasciare tracce o un comunicato di spiegazioni alla Wta (la Women’s Tennis Association), che da giorni sta provando a rintracciarla invano.

Telefono staccato per la 32enne marchigiana, così come quello del padre, suo allenatore: la sportiva è completamente irrintracciabile e non si hanno più notizie di lei dopo l’ultimo match il 23 marzo scorso, sostenuto contro la giocatrice polacca Swiatek.

Che fine ha fatto Camilla Giorgi?

La notizia è stata diffusa ieri tramite la Itia (International Tennis Integrity Agency), che ha confermato il ritiro di Camilla Giorgi dal protocollo antidoping dal 7 maggio. Giorgi è tra le atlete più forti nel mondo del tennis, vanta la 26° posizione nella classifica mondiale femminile ed è al numero 116 nel ranking Atp. Perché chiudere col tennis allora? La notizia ha sconvolto appassionati e federazione in un momento catartico per lo sport: a Roma in questi giorni si svolgono infatti gli Internazionali d’Italia, tenuti dal circuito Atp e Wta, lo stesso che non ha ricevuto nemmeno una comunicazione ufficiale dalla giocatrice.

Mentre i tennisti solcano la terra battuta e si sfidano a colpi di set al Foro Italico, mentre al botteghino trionfa “Challengers” di Luca Guadagnino, pellicola che vede come protagonista un giocatore in crisi indeciso se lasciare le scene per dedicarsi a se stesso, nella realtà si consuma uno spaccato non troppo lontano, in cui una professionista sceglie il silenzio e di allontanarsi dal gioco. È una notizia che sconvolge il mondo del tennis e lascia molti interrogativi.

La Wta cerca spiegazioni sul ritiro: silenzio stampa dalla tennista 32enne

Alla federazione Wta nel frattempo non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale da Camilla Giorgi. L’associazione nelle ultime ore ha tentato di chiedere una conferma diretta alla sportiva, ma è materialmente impossibile: i telefoni dei famigliari più stretti sono staccati. L’unico segno di vita è una story pubblicata dalla tennista via Instagram prima del 7 maggio.

Silenzio stampa anche dal suo allenatore, il padre Sergio, che come rivelato dal Corriere della Sera, ha lasciato dietro alla scia di gossip solo un messaggio sibillino: Giorgi farà sapere qualcosa di sé prima del Roland Garros.

Inchiesta sui falsi vaccini: la procura chiama Giorgi a processo

Poco si sa quindi delle ragioni che hanno portato Camilla Giorgi a scomparire dai riflettori. Poche settimane fa, il suo nome era finito in un’inchiesta sulle false vaccinazioni a Rimini, accanto a quello della cantante Madame. Secondo la giocatrice, in realtà c’era stato un errore nella lista, ammettendo di aver ricevuto le somministrazioni sbagliate dalla dottoressa che l’aveva in cura. Da allora, la procura ha chiesto per lei un processo. Poi il silenzio attorno a cui si avvolge tuttora questa storia.