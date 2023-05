IInternazionali di tennis a Roma, il telefono squilla e interrompe la partita. La tennista Swiatek: ‘Scusate, è il mio’

Squilla il telefono durante la partita di tennis al Foro Italico rompendo il silenzio e l’arbitro invita gli spettatori a togliere la suoneria o a spegnere il cellulare. Ma si trattava del telefonino della numero 1 del mondo, la Iga Swiatek, in capo contro la Rybakina. Un disguido che ha fatto correre la campionessa in panchina a spegnere il cellulare e chiedere scusa ai presenti.

La Swiatek si è resa conto che era il suo cellulare a suonare

Stava per iniziare il match, ed era la Rybakina al servizio, come riporta La Repubblica, quando è stata sentita la suoneria. L’arbitro immediatamente è intervenuto per chiedere di silenziare i telefonini, ma la vincitrice delle ultime due edizioni degli Internazionali si è resa conto che quel suono proveniva proprio dalla sua borsa. Si è allontanata dal campo di gioco, ha cercato tra i suoi effetti personali, finchè non ha trovato l’apparecchio che ha spento consegnandolo al suo staff.

Il disguido è finito con uno scroscio di applausi da parte del pubblico

Imbarazzata per la figuraccia la campionessa ha chiesto scusa, provocando uno scroscio di applausi dal pubblico divertito per l’accaduto. A seguire la partita ha potuto riprendere normalmente, ma qualcosa non andava per la Swiatek che dopo il primo set finito 6-2 a suo favore e il secondo perso sul 6-7 per l’avversaria, ha deciso di ritirarsi, a metà del terzo set sul 2-2. Con una stretta di mano alla Rybakina, che in semifinale affronterà Jelena Ostapenko, la numero 20 del mondo la Swiatek ha lasciato il campo lasciando i suoi numerosi sostenitori dispiaciuti e disorientati.

L’infortunio che costretto la numero 1 del tennis femminile a ritirarsi

Purtroppo finisce a causa di un infortunio la partecipazione della numero 1 della classifica WTA, la tennista polacca Iga Natalia Świątek, agli Internazionali di tennis. È considerata una delle tenniste più forti della sua generazione con ben 13 titoli WTA vinti, tra cui tre prove del Grande Slam: 2 Open di Francia e uno US Open.