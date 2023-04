Biglietti Internazionali Tennis Roma 2023: quanto costano e dove acquistarli

Parte la corsa ai biglietti Internazionali Tennis Roma 2023 per la fine del torneo Masters 1000 che si disputa nella Capitale. Sono migliaia gli appassionati di tennis in Italia che assisteranno ai match nel complesso sportivo del ‘Foro Italico’ di Roma tra i giocatori più forti, maschili e femminili. L’acquisto dei biglietti per il Masters 1000 di Roma può essere eseguito direttamente online ma vediamo quali sono le tipologie di biglietto disponibile per assistere al torneo di tennis più importante d’Italia.

Biglietti Internazionali Tennis Roma 2023: quanto costano

Tra le varie opzioni ci sono i biglietti per l’ingresso al campo Centrale, i più ambiti e ricercati. Nel campo centrale vengono disputate cinque partite al giorno, di cui tre in mattinata (due singolare ATP e uno singolare WTA) e due in serata (uno ciascuno per singolare ATP e WTA). Oltre ad essere i più ricercati e popolari, sono anche i biglietti più costosi. I prezzi di questi biglietti vanno da 29 a 872 euro in base alla data, all’orario e al posto, inoltre, i prezzi finali saranno maggiorati del 10% per via del diritto di prevendita.

Ci sono poi i biglietti del Next Gen Arena (o Grand Stand Arena), che permettono di assistere ai match degli Internazionali di Roma dei primi turni maschili e femminili in singolare, oltre a tre match dei quarti di finale del Masters 1000 (uno singolare ATP e due singolare WTA). I prezzi dei tickets Next Gen Stand Arena sono più bassi rispetto a quelli precedenti, vanno infatti da 40 a 100 euro.

I biglietti Ground invece prevedono l’accesso a tutti gli altri 11 campi in terra rossa, compreso il Pietrangeli, stadio intitolato all’ex campione italiano di tennis. Con i tickets Ground è possibile assistere ai match di pre-qualificazione e qualificazione che si disputano la settimana precedente all’inizio degli Internazionali di Roma. I prezzi di questi biglietti vanno da 4 euro a 39 euro.

Masters 1000: dove acquistare i biglietti

I biglietti per assistere dal vivo ai match degli Internazionali di Tennis 2023 possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale del torneo. In alternativa si possono acquistare anche sul rivenditore di biglietti TicketOne. Sarà sufficiente aprire la home del sito e cercare nella barra di ricerca ‘Internazionali Tennis‘ per poi scegliere dal menu dei suggerimenti la voce Internazionali BNL d’Italia 2023.