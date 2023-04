Berrettini si ritira dall’Atp Monte Carlo: ecco come sta il tennista

Il tennista romano, Matteo Berrettini, si è ritirato alla vigilia degli ottavi del Masters di Monte-Carlo, poche ore prima dl suo match, tanto atteso, con Rune. La causa del suo ritiro è stato un infortunio muscolare che ha tenuti i suoi fans con i fiato sospeso: infatti, l’infortunio si sarebbe verificato durante la partita vinta – quasi tre ore di incontro – contro Cerundolo.

Berrettini e il ritiro dopo l’infortunio: il messaggio sui social

Come ha scritto e comunicato lui stesso attraverso la sua pagina Instagram: “Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno”. Ovviamente non si tratta di un danno da poco, e per il momento si sta valutando anche la sua gravità in vista dei prossimi tornei. Poi, il campione si è lasciato andare: ”Non so da dove iniziare – dice Matteo Berrettini – Stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere…. questa è difficile. Sono molto triste di annunciare che oggi non potrò giocare la mia partita a Montecarlo. Ho sentito un po’ di dolore nei miei obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato notevolmente durante la notte. Dopo essersi consultati con la mia equipe medica abbiamo deciso di fare una risonanza magnetica questa mattina. Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno. Non vi ringrazierò mai abbastanza per il sostegno. Significa tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili”.

I prossimi match attesi Masters 1000 di Montecarlo

Ora, dopo il ritiro di Matteo Berrettini, al Masters 1000 di Montecarlo sono rimasti solamente in due gli italiani sul tabellone principale. Ad ogni modo, la gara continua, e il programma di oggi è stato aperto da Jannik Sinner, che ha battuto in tre set Hubert Hurkacz. Un match che gli è valso i quarti di finale. Tra poco, inoltre, Lorenzo Musetti sarà chiamato per affrontare un’impresa che sulla carta risulta essere impossibile: eliminare il numero uno al mondo Novak Djokovic.