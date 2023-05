Dove e a che ora vedere gli internazionali BNL di tennis di Roma in diretta tv? Orari e canali

Che sia tv, sul satellite di Sky Sport, o digitale terrestre su Supertennis e Mediaset, oppure in n streaming sul web attraverso il sito del canale, gli internazionali di BNL d’Italia potranno essere seguiti integralmente senza perdervi neppure un minuto delle gare. Tra le altra opzioni, poi, c’è anche quella più semplice di collegarsi direttamente sul profilo Facebook del canale dedicato. Insomma, le possibilità sono tante, ecco tutti i dettagli sull’argomento.

Berrettini salta gli Internazionali di Tennis di Roma? Come sta il tennista

Internazionali BNL di tennis di Roma: dove seguirli

Per tutti gli appassionati del settore, c’è una buona notizia: potrete certamente godervi l’evento in tv grazie a una copertura capillare e soddisfacente. Il canale tv della FIT, detentore dei diritti WTA, infatti, ha deciso che trasmetterà integralmente in chiaro e in diretta gli incontri del torneo femminile per il 14esimo anno consecutivo, una certezza e una tradizione ben accolti da tutti. E, ovviamente, l’offerta proposta non si limita solamente ai match attesissimi, ma anche a tutto il corollario: approfondimenti, interviste ai protagonisti, ispezioni dietro le quinte e molto alto ancora. Senza contare, inoltre, che almeno un match ATP al giorno sarà trasmesso in chiaro e in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) e un secondo match ATP in differita serale da SuperTennis.

Tutti gli appuntamenti su SuperTenniX

In aggiunta, tutti i match previsti dal torneo femminile saranno perfettamente visibili in contemporanea anche su SuperTenniX, l’evoluzione digitale di SuperTennis. Si tratta, nel dettaglio di una piattaforma che la Federazione Italiana Tennis ha fortemente voluto per poter rimanere al passo con i tempi e raggiungere in modo più capillare e coinvolgente il proprio pubblico di affezionati. Su questo fronte, importate sottolineare che anche i non tesserati possono avere accesso a SuperTenniX, attraverso la sottoscrizione di uno dei pacchetti previsti, e che sono i seguenti:

3,99 euro al mese

34,99 euro per la sottoscrizione annuale

Oltre 100 ore di programmazione

Anche tutto il torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia sarà visibile sui canali Sky. Le dirette degli incontri, come gli appassionati più preparati già sapranno, saranno subito suddivise tra Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno. Le ore di programmazione previste sono oltre 100.