Berrettini salta gli Internazionali di Tennis di Roma? Come sta il tennista

Un nuovo infortunio avrebbe toccato Matteo Berrettini, mettendo in discussione la partecipazione dell’atleta agli imminenti Internazionali di Tennis a Roma. I medici avrebbero già previsto l’out del noto tennista italiano, che ormai da mesi sta combattendo con un brutto infortunio agli addominali. Problematica che, oltre a conseguire ai brutti risultati agonistici degli ultimi mesi, sembra non volerne sapere di guarire e far tornare lo sportivo in una condizione accettabile.

Matteo Berrettini salta gli Internazionali di Tennis a Roma

Per il tennista, si rivelerebbe il secondo forfait consecutivo agli Internazionali di Tennis a Roma. Già lo scorso anno dovette saltare la manifestazione sportiva, complice un altro infortunio che lo tenne fuori dai giochi. Oggi Matteo soffrirebbe dello strappo agli addominali, in un problema che si sarebbe presentato durante il torneo di Montecarlo. Nello sportivo c’è molta delusione, considerato come voleva riscattarsi dalle ultime prestazioni molto negative. Per lui invece niente Roma, forse lo rivedremo nel rettangolo di gioco per il famoso torneo dei Roland Garros.

Il tennista italiano ko per l’infortunio agli addominali

Il forfait di Matteo Berrettini sarebbe arrivato in concomitanza della presentazione ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia, dove gli organizzatori ci tenevano alla presenza del tennista italiano. Ma dopotutto, il forfait dello sportivo era nell’aria: i medici avevano escluso a priori la partecipazione agonistica dello sportivo, a cui serve più tempo per recuperare dall’infortunio agli addominali. Un tabù la manifestazione di Roma, peraltro casa sua, considerato come già lo scorso anno dovette saltarla per la famosa operazione alla mano. Sui social, traspare la delusione dello sportivo per l’ennesimo forfait nella Capitale: “Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni — il messaggio di Berrettini affidato ai suoi profili social —. Purtroppo però, i risultati dell’ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente. La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi. Il vostro sostegno significa tanto, tutto: non vedo l’ora di tornare a giocare davanti a voi”.