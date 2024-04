Perde il portellone del camion sulla Flacca: un’auto ci si schianta contro

Ieri sera gravissimo incidente sulla Flacca: in una galleria di Terracina, camion-frigo perde un portellone. Colpita un’automobile.

Grave incidente stradale nella serata di ieri sulla Flacca. Mentre percorreva la strada all’interno di una galleria, un camion ha perso un portellone durante il viaggio. L’episodio non è stato subito notato dal camionista, che ha continuato la propria corsa ignaro del serio problema con il suo mezzo di trasporto. Il portellone, staccatosi dall’autocarro, è andato in collisione con un’automobile che viaggiava alle spalle, procurando uno spaventoso incidente con ingenti danni.

Camion perde il portellone sulla Flacca

Era sera, forse con il camionista del mezzo che risultava stanco dopo una giornata di lavoro. Per motivi ancora da chiarire, il portellone dello sportello ha cominciato improvvisamente a staccarsi dall’autocarro. Pezzo del vagone che è saltato definitivamente mentre il mezzo viaggiava sotto una galleria nella zona di Terracina: lo sportello sarebbe rimbalzato addosso a una macchina che viaggia in quel momento sulla Flacca, procurando numerosi danni.

I danni riportati dalla macchina colpita

La macchina colpita, che non ha potuto evitare la collisione all’interno della galleria di Terracina, ha riportato ingenti danni. Le conseguenze del contatto hanno toccato principalmente la parte interiore del veicolo, in problemi che molto probabilmente non sarà possibile risolvere con i servizi di carrozzeria e meccanica. Anche lo sportello sganciatosi dal camion-frigo è risultato irrimediabilmente danneggiato.

Come hanno constatato i soccorsi, fortunatamente nessun automobilista è rimasto ferito all’interno della vicenda: per la macchina danneggiata, per il proprietario ha avuto solo tanto spavento. Le forze dell’ordine nelle prossime ore cercheranno di capire le esatte dinamiche di questo incidente, con la strada che era stata chiusa parzialmente per effettuare le rilevazioni di rito in queste occasioni. Si cerca di comprendere oltretutto le responsabilità del camionista, che non si era accorto dei problemi al proprio mezzo di trasporto e nemmeno il momento in cui lo sportello si era pericolosamente sganciato dal veicolo in viaggio.