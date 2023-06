Perde l’orientamento per via del maltempo: paura per un escursionista

Attimi di paura per un uomo disperso sui Monte Semprevisa, rilievo più alto della catena dei Monti Lepini. I fatti sono avvenuti la scorsa notte quando il 74enne ha comunicato di essersi perso per via del maltempo e delle intense precipitazioni che hanno interessato l’area. Fortunatamente, gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Lazio l’hanno poi recuperato e messo in salvo.

L’escursionista disperso

Fatto scattare l’allarme, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Lazio è intervenuto con successo per il salvataggio di un escursionista disperso sul Monte Semprevisa. I soccorritori sono stati allertati dopo che I.M, nato nel 1949 a Tivoli, ha comunicato di aver smarrito l’orientamento a causa delle avverse condizioni meteorologiche e alle intense precipitazioni che si sono abbattute sull’area. Grazie alla tempestività dell’allarme da parte del Numero Unico di Emergenza – 112 una squadra di soccorritori è stata immediatamente inviata sul luogo per localizzare e recuperare l’escursionista.

Il salvataggio

Grazie alla profonda conoscenza del territorio, l’escursionista è stato rapidamente raggiunto grazie a un sentiero poco noto. Era infreddolito e bagnato a causa delle avverse condizioni atmosferiche, ma in generale godeva di buone condizioni di salute. La squadra di soccorso ha provveduto a rassicurarlo, nutrirlo, scaldarlo e idratarlo adeguatamente, garantendo nel frattempo la sua sicurezza. Successivamente, utilizzando tecniche e attrezzature specifiche, i soccorritori hanno messo in sicurezza il disperso e lo hanno accompagnato in discesa attraverso una progressione in conserva. Una volta raggiunto il punto di raccolta, è stato consegnato al personale medico del servizio 118 per ulteriori accertamenti e cure necessarie. L’operazione di soccorso si è conclusa con successo alle ore 21:04.

I ringraziamenti del Corpo

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico Lazio desidera ringraziare tutte le professionalità coinvolte nell’operazione di salvataggio, compresi i soccorritori, il personale sanitario e le autorità competenti, per la loro pronta risposta e il loro impegno nell’assicurare la sicurezza e il benessere dei cittadini.