Perseguita l’ex compagna nonostante il braccialetto, arrestato un uomo alle porte di Latina

Uomo fermato per atti persecutori a Cisterna di Latina: il soggetto perseguitava l’ex fidanzata nonostante il braccialetto elettronico.

Le denunce dell’ex compagna non avevano fermato gli atti persecutori dell’uomo. Il soggetto è stato fermato nei giorni scorsi per nuove intimidazioni alla donna, nonostante lo stesso ex fidanzato vedesse un divieto di avvicinamento e soprattutto il braccialetto elettronico per evitare di compiere gesti insulsi. Iniziative che non avrebbero portato benefici, facendo scattare per la donna il “Codice Rosso” e il conseguente intervento delle forze dell’ordine.

Uomo perseguita l’ex compagna nonostante il braccialetto

Una storia di violenze e umiliazioni, che la donna aveva denunciato per tutelare la propria incolumità. Una situazione, quella del suo ex fidanzato, che già era finita sui tavoli del Tribunale di Latina: l’Autorità Giudiziaria valutò pericolosa la condotta sociale dell’uomo, vietando l’avvicinamento verso la donna. Inoltre, per monitorare meglio il soggetto, avevano deciso d’installare al braccio dell’uomo un braccialetto elettronico.

Le intimidazioni verso la donna a Cisterna di Latina

Nonostante le richieste dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo non aveva smesso di perseguitare la propria ex fidanzata. Una vicenda che, nei giorni scorsi, ha costretto la donna a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine. Arrivati i Carabinieri nel punto indicato dalla vittima, hanno potuto costatare come l’uomo si trovava sotto l’abitazione della stessa ex compagna. Tutto ciò, peraltro, tenendo un atteggiamento minaccioso verso la sua stessa ex fidanzata.

Ai Carabinieri, intervenuti presso un’abitazione di Cisterna di Latina, non è rimasto che eseguire il “Codice Rosso“, valutando la migliore opzione per tutelare l’incolumità della donna. L’uomo, recidivo alle minacce e le attività per perseguitare l’ex fidanzata, è stato prontamente arrestato: caricato nell’auto dei Carabinieri, i militari l’hanno trasferito in carcere. Nei prossimi giorni sarà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per chiarire la propria posizione e spiegare i motivi dietro gli atti persecutori alla sua ex fidanzata.