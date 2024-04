Persona devasta un’ambulanza a Roma: il fatto è accaduto vicino a una scuola. Paura tra gli studenti

Un uomo in piena crisi nervosa è stato bloccato davanti a una scuola di Pietralata, a Roma: il soggetto ha distrutto l’ambulanza di soccorso.

Momenti di panico nei pressi di una scuola a Roma. Un uomo avrebbe devastato un’ambulanza, dopo essere stato prelevato dai sanitari per una crisi psichiatrica. Sulla vicenda sono intervenuti i Carabinieri, che hanno constatato i danni al mezzo del 118 e trovato l’uomo mentre brandiva un’arma contundente nelle vicinanze di un liceo romano. Il soggetto è stato prontamente fermato dai militari, che hanno permesso ai sanitari di caricarlo sul proprio mezzo sanitario per un ricovero.

Devasta l’ambulanza davanti a una scuola di Roma

La vicenda è avvenuta alla succursale dell’Istituto von Neumann, di via del Tufo 7. Un esagitato avrebbe creato problemi fuori dai cancelli della struttura scolastica, richiedendo l’intervento di un’ambulanza per un trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Forse con il mezzo di soccorso già partito, l’uomo sarebbe andato ulteriormente in escandescenza, danneggiando vistosamente l’interno del veicolo e mettendo a repentaglio l’incolumità dei sanitari intervenuti.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri sono subito intervenuti nel quartiere di Pietralata, per riportare ordine con il soggetto: come plausibile, l’uomo probabilmente doveva essere trasportato al vicino ospedale Pertini. Sul posto i militari hanno trovato il soggetto in un chiaro stato di alterazione psichica, anche se non è ancora stabilito se avesse fatto uso di droghe o sostanze alcoliche. In mano teneva un oggetto contundente, che avrebbe raccolto nella zona e utilizzato per apportare i danni al veicolo di soccorso.

Il fermo dell’uomo davanti al liceo

L’uomo, con l’intervento di almeno 4 militari e altrettante automobili dei Carabinieri, con grande difficoltà è stato fermato in prossimità della scuola di Pietralata. Dopo averlo caricato su una gazzella, il soggetto è stato poi trasferito su un’ambulanza e portato presso un ospedale capitolino per gestire la crisi nervosa. Sulla vicenda, al momento le forze dell’ordine intervenute stanno indagando.

La testimonianza dei presenti all’arresto

Secondo alcune testimonianze, che al momento non troverebbero nessun riscontro nelle indagini, l’uomo avrebbe provato a scavalcare il cancello della scuola von Neumann. Il soggetto avrebbe provato a fare irruzione con una spranga di ferro all’interno del plesso, in una situazione che avrebbe richiesto l’intervento d’insegnanti e collaboratori scolastici per mettere in sicurezza gli studenti: ragazzi che sarebbero stati orientati verso le classi anche oltre l’orario di chiusura, per la presenza dell’esagitato. Solo le indagini potranno accertare, già dalle prossime ore, la veridicità di questo particolare.