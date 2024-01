Persona scomparsa a Roma, sparito il manager cinematografico Philip Rogosky

Persona scomparsa nella zona di Roma: scomparso da Ponte Sant’Angelo il manager cinematografico Philip Rogosky.

È avvolta nel mistero la scomparsa di Philip Rogosky a Roma. L’uomo, molto conosciuto nel mondo dello spettacolo essendo un manager cinematografico, ha fatto perdere le proprie tracce da diversi giorni. La sparizione al momento non troverebbe motivazioni, con i familiari che si stanno mobilitando per installare volantini con la sua faccia in tutti i principali quartieri della Capitale.

Persona scomparsa a Roma: si cerca Philip Rogosky

L’ultima volta che un conoscente lo ha visto, è stato nella giornata dello scorso lunedì, 29 gennaio 2024. Il manager, secondo la testimonianza di chi lo ha incontrato, usciva dalla propria abitazione nei pressi di Ponte Sant’Angelo e pochi passi dal più conosciuto Castel Sant’Angelo. Da quel momento, nessuno è riuscito più a rivedere Rogosky o a mettersi in contatto con lui.

I vestiti di Philip Rogosky il giorno della scomparsa

L’ultimo avvistamento di Philip Rogosky a Roma è avvenuto nella mattinata del 29 gennaio, quando verso le 9 si stava allontanando dalla propria casa. Quel giorno Rogosku indossava un giaccone color verde con un cappuccio, dei pantaloni color vinaccia e delle scarpe di marca Camper. Pur avendo probabilmente appresso il cellulare, da lunedì lo smartphone dà staccato.

Il mistero attorno alla sparizione di Philip Rogosky

Mentre la famiglia lo sta cercando in tutta la Città Eterna, evidenziano come questa sparizione sia improvvisa e soprattutto misteriosa. L’uomo risulta un professionista esemplare sul proprio campo da lavoro, tanto da ritenersi addirittura una persona senza ombre nel proprio passato. L’uomo che occupava di organizzare eventi per il mondo cinematografico, non aveva nessun vizio secondo il racconto di chi lo conosceva: era lontano da brutte frequentazioni, non consumava alcol e nemmeno droghe.

Gli appelli per Philip Rogosky

La famiglia sta attaccando volantini con la faccia dell’uomo in tutta Roma, con la speranza di poterlo riabbracciare quanto prima. Gli appelli sono arrivati su Facebook, dove i familiari hanno chiesto agli utenti un aiuto per poter rintracciare il noto manager cinematografico.