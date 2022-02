Pescatori di frodo nella ''rete'' della Guardia Costiera: scoperti con oltre 10.000 ricci di mare

Santa Marinella. Individuati e fermati due pescatori abusivi, un cittadino di Civitavecchia e il collega pugliese, i quali avevano tentato di portare a casa un succulento bottino pari a circa 11.000 ricci di mare. Si erano dati appuntamento sul litorale del Comune di Santa Marinella, e proprio in quel punto, muniti di tutta l’attrezzatura necessaria, erano alle prese con la pesca illegale. E’ stata, poi, la Guardia Costiera, durante le consuete attività di monitoraggio, ad individuali con le mani nel sacco. O meglio, nella rete!

Pescano illegalmente oltre il limite consentito a Santa Marinella

Non solo il quantitativo pescato superava di gran lunga il numero limite, ma i due non erano neppure autorizzati per l’attività di pesca. Quando i guardiacostieri sono sopraggiunti, li hanno fermati e fatti sbarcare la porto. Li, hanno provveduto al sequestro totale dei circa 11.000 ricci di mare e di tutte le attrezzature subacquee utilizzate, di notevole valore economico. Inoltre, ai due pescatori di ventura è stato lasciato un bel souvenir: 17.000 euro di sanzione, per la raccolta non autorizzata di ricci in quantitativi ben superiori al limite consentito. Gli echinodermi, ancora in vita, sono stati poi rigettati in mare e così restituiti al proprio delicato ecosistema.