Petardo esplode allo Stadio Olimpico prima di Roma-Cremonese: due addetti alle pulizie feriti

Un petardo è scoppiato nell’area bagni dello Stadio Olimpico prima di Roma-Cremonese: feriti due addetti alle pulizie.

Incidente allo Stadio Olimpico prima dell’inizio della partita Roma-Cremonese, valevole per il passaggio di turno nella Coppa Italia. Poco prima del fischio iniziale dell’arbitro, un petardo sarebbe scoppiato all’interno dell’immensa struttura sportiva del Coni. Coinvolti nello spiacevole episodio due lavoratori all’interno dello Stadio Olimpico, che si trovavano in servizio come addetti alle pulizie.

Petardo esplode dentro l’Olimpico prima di Roma-Cremonese

La vicenda si è svolta mercoledì 3 gennaio 2024, quando la squadra giallorossa si giocava l’accesso ai Quarti di Finale contro la Cremonese. Nei corridoi dello Stadio Olimpico, improvvisamente prima dell’inizio del match, sarebbe scoppiato un petardo. L’ordigno, secondo le testimonianze dirette, sarebbe esploso a pochi passi dall’area attrezzata ai bagni pubblici per il pubblico dell’arena calcistica.

I feriti nell’esplosione del petardo

A rimanere lievemente feriti all’interno di questo episodio sono stati due lavoratori interni allo Stadio Olimpico, che in quel momento erano impegnati a tenere il decoro dei servizi igienici della stessa struttura. Il petardo, scoppiato a pochi passi da loro, li avrebbe lievemente feriti e costretti a ricorrere alle visite del Pronto Soccorso: il primo ha subito delle lievi escoriazioni sul corpo, probabilmente dovute alle schegge dell’ordigno; al secondo i medici hanno riscontrato un trauma al timpano dell’orecchio.

Partono le indagini sull’incidente

L’episodio sta facendo molto discutere nelle ultime ore, non solo per l’incidente sul lavoro avvenuto ai due addetti alle pulizie. La vicenda avrebbe mostrato una falla nel criterioso sistema di sicurezza dello Stadio Olimpico, con i tifosi che ugualmente sarebbero riusciti a inserire petardi all’interno della struttura nonostante gli stringenti controlli per mano degli steward e le forze dell’ordine. In una vicenda che, appena avvenuta, ha spaventato anche i presenti alla partita, la Digos ha iniziato a fare le proprie indagini per risalire ai responsabili. Aggiornamenti su questa vicenda potrebbero già arrivare, come in situazioni analoghe, nelle prossime ore.

Foto: Goleada Euro