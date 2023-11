Piano traffico per Roma: Lungotevere off-limits per bus turistici

Addio ai pullman turistici e agli open bus sul Lungotevere. Saranno circa 600mila gli autisti che, tra auto, moto e camion beneficeranno del provvedimento deciso dal dipartimento Mobilità del Comune di Roma, insieme al Comando della polizia locale.

La norma punta a far defluire il traffico che intasa le strade a ridosso del fiume e a fornire un’alternativa ai tanti pullman e bus turistici, spesso complici di code e file sul Lungotevere. Si partirà da piazza dei Tribunali, per poi intervenire sulle aree specifiche.

Lungotevere off-limits per i bus turistici: ecco cosa cambierà

Stop quindi per i bus turistici su Lungotevere e le prime aree dove questa misura sarà applicata a Roma saranno piazza dei Tribunali e lungotevere Tor di Nona, alleggerendo il traffico veicolare nei pressi del Palazzaccio e di Palazzo Madama.

Altre “zone rosse” particolarmente attenzionate dal dipartimento Mobilità capitolino quanto a traffico sono lungotevere Arnaldo da Brescia a Prati e lungotevere Testaccio dove la presenza di bus e pullman in fase di manovra porta a punte di rallentamenti fino ai 20km all’ora. Senza considerare la gincana a cui si sottopongono gli autisti romani ogni giorno, causa lavori al cantiere di piazza Pia.

Soste per i pullman turistici: dove saranno posizionati

Dei circa 3mila pullman turistici che circolano quotidianamente per Roma, la maggior parte sosta su lungotevere Marzio e lungotevere dei Tebaldi altezza via Giulia. Le aree maggiormente interessate sono quelle turistiche, quelle più trafficate, lo stesso vale per le soste in piazza dei Tribunali e vicino a Castel Sant’Angelo. Da Circo Massimo, in lungotevere Aventino, fino all’Ara Pacis col lungotevere in Augusta, cambia la zona, la condanna del traffico è sempre la stessa per chi incorre nei pullman turistici, soprattutto nelle ore di punta.

L’assemblea capitolina, approvando a settembre 2023 il regolamento sui bus turistici, ha previsto come fermata per i 52 open bus della Capitale Tor di Nona. Nei prossimi giorni, invece, saranno chiusi gli stalli di piazza dei Tribunali e lungotevere Tor di Quinto. Per piazza dei Tribunali, i pullman turistici dovranno deviare verso viale delle Milizie, mentre per gli open bus si stanno valutando delle soluzioni alternative a Prati. La misura riguarderà step by step tutti gli stalli del lungotevere, con un piano di azione che nel 2024 punta a fornire una collocazione temporanea anche ai posteggi dei pullman a via del Circo Massimo, piazza Albania, via della Piramide Cestia e a Villa Borghese.