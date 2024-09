Piccoli ladri crescono a Ostia, minore scoperto con le mani nella cassa di un bar

Piccolo colpo al bar di Ostia: minorenne colto in flagrante mentre prova a svuotare la cassa del locale con i soldi

Weekend da dimenticare per una barista di Ostia, vittima di un piccolo furto all’interno del proprio locale. Una situazione dove si è vista derubata da un giovanissimo cliente, che in un momento di distrazione era riuscito a mettere le mani all’interno della cassa e prelevare alcune monetine. Il piccolo ladruncolo non contava di essere immortalato dalle telecamere, che hanno registrato il momento del suo reato e la possibilità di fermarlo sul nascere.

Ladro trovato con le mani nella cassa del bar di Ostia

Il protagonista della vicenda è un ragazzo di 17 anni, cliente abituale con la propria famiglia di un bar nel quadrante di Ostia Ponente. Il giovane sembra che non si era mai reso protagonista di vicende legate alla microcriminalità nell’attività commerciale, anche per la forte amicizia che legava la madre ai gestori del locale. Forse per la necessità di avere qualche euro tra le mani, nei giorni scorsi avrebbe approfittato di una distrazione della barista di turno per provare a svuotare la casa con una parte dell’incasso giornaliero.

Il tentativo di prelevare i soldi dal locale

Il giovane avrebbe atteso come la barista di turno venisse chiamata per un lavoro sul retro del locale, dov’è presente l’area della cucina. Certo di non essere visto dalla donna, avrebbe allungato le mani sulla cassa, che peraltro era posizionata proprio sotto il bancone. Come hanno potuto vedere i gestori del locale attraverso i filmati, il ragazzo riesce ad aprire la cassa grazie alla chiave inserita, prelevando fortunatamente solo gli spicci presenti per dare il resto ai clienti.

L’avviso alla mamma del ladruncolo

Forse anche per la giovanissima età del ragazzo, i baristi si sono appellati alla madre del ragazzo per farsi restituire i soldi e soprattutto segnalare il gravoso episodio. Per i residenti, che conoscono la signora, la punizione della mamma potrebbe rivelarsi anche più dura di una strigliata all’interno di una Caserma delle forze dell’ordine. Intanto, la cassa del bar da stamattina è stata spostata sapientemente in una zona dove le mani dei clienti non possono arrivare.