Pietralata, stadio della Roma: ripartono scavi e sondaggi

L’area non è stata riconosciuta come “bosco urbano” o a rischio ambientale per la nidificazione di uccelli.

Prima lo spauracchio del “rischio ambientale”, poi le problematiche per la mobilità di zona e anche la minaccia alla nidificazione degli uccelli. Nessuna delle accuse che i residenti di Pietralata muovono per sospendere i lavori atti alla realizzazione dello Stadio della Roma sembrano convincere i tecnici comunali.

Anche l’ultima criticità della lista, quella che appunto era stata sollevata a metà aprile per la presenza di nidificazioni sparse, non ha sortito effetto. Così, dopo il sopralluogo del personale del Dipartimento Ambiente, è arrivato il via libera del Comune di Roma: i lavori possono ripartire, così anche trivelle e trincee possono essere riattivate.

Ripartono i lavori a Pietralata: il reperto antico non interferisce con lo Stadio della Roma

La conferma dal Dipartimento Ambiente del Comune di Roma è arrivata tre giorni fa, permettendo alle trivelle di proseguire con i sondaggi geologici nell’area di Pietralata e alle trincee di portare avanti gli scavi archeologici. Fino a luglio, nessuna battuta d’arresto per i sondaggi, o almeno si spera.

Poche settimane fa alla lunga lista di motivazione che gli abitanti di Pietralata avevano addotto per interrompere i lavori dello Stadio, si era aggiunto anche il rinvenimento di un presunto manufatto antico nell’area Nord. Il reperto, trovato tra l’altro all’interno di una proprietà privata e fuori dal perimetro dei lavori, aveva aperto all’ipotesi che il quartiere potesse riservare altre sorprese da un punto di vista di patrimonio archeologico, rendendo difficile il proseguimento degli scavi. Ma essendo l’area distante dai cantieri dello stadio, anche in questo caso la questione sembra archiviata.

Pietralata come un “bosco urbano”?

Rimane ancora in discussione invece l’ipotesi che Pietralata possa essere equiparata a un “bosco urbano”. I carabinieri forestali, dopo i sopralluoghi degli ultimi giorni, non hanno ancora prodotto una relazione che attesti questa connotazione urbanistica per l’area dei lavori intorno allo stadio.

Anche per il Campidoglio non si potrebbe parlare di bosco urbano. A marzo 2021, quando fu approvato il Piano Territoriale Paesistico regionale, il Dipartimento di Urbanistica del Comune di Roma non riconosceva la presenza di un bosco meritevole di tutela paesaggistica. Ed è la stessa risposta che gli uffici capitolini hanno inviato tanto alla Forestale, quanto ai comitati “no stadio”, alla As Roma e a vari interlocutori istituzionali.

Al contrario, il Dipartimento ha ricordato tutte le autorizzazioni che la As Roma ha ricevuto per portare avanti i lavori per la realizzazione effettiva dello Stadio della Roma: quelli degli uffici comunali di Urbanistica, Lavori pubblici, Ambiente, e Patrimonio e la Soprintendenza di Stato, arrivati alla società nel periodo compreso fra novembre 2023 e maggio 2024. In poche parole, la As Roma ha ricevuto l’autorizzzione a procedere direttamente dal Comune via trivellazioni geologiche e trincee archeologiche.

Almeno fino a luglio, non ci dovrebbero essere perciò ulteriori impedimenti e la fase delle lavorazioni preliminari dovrebbe procedere serenamente. Una volta chiusa questa fase, però, bisognerà affrontare il deposito del progetto definitivo e le eventuali proteste dei residenti. Come se già non ci fossero state.