Pigneto, risse in strada e furti: colpo al bar Sciubba

Continuano gli episodi di criminalità all’interno del Pigneto, questa volta toccando lo storico bar Sciubba. L’attività situato nella piazza centrale della zona, pur essendo un’istituzione nel quadrante cittadino, ugualmente non è stata risparmiata dalla sete di soldi di alcuni ladri. Dopo aver infatti scassinato la vetrina per accedere all’interno del locale commerciale, i ladri si sarebbero fatti strada e portato via tutto quello che hanno trovato all’interno della cassa.

Continuano i furti al Pigneto: quartiere sotto scacco della criminalità?

Il colpo all’interno del bar Sciubba, è stato messo in piedi con modalità molto semplice. Un rapinatore, forse aiutato da un complice, si sarebbe introdotto nel negozio sfondando la vetrina. Il varco sarebbe stato aperto rompendo il vetro con il lancio di sassi, che con un paio di sassate sarebbe venuto giù e avrebbe aperto l’interno dell’attività ai ladri. Entrati con grande facilità, i rapinatori si sarebbero recati verso la cassa centrale dell’attività commerciale, puntando ad aprirla per sottrarne il denaro. Una volta aperto l’apparecchio elettronico, i malviventi hanno potuto mettere le mani sull’incasso di giornata, stimato intorno alle migliaia di euro.

Come entrati nell’attività commerciali, così con la stessa semplicità ne sono riusciti. La faccenda dimostra, ancora una volta, come il Pigneto sia una zona purtroppo abbandonata dalle istituzioni. Proprio pochi giorni fa, parlavamo del furto in un minimarket etnico del quartiere. Qui, un ladro veniva scoperto dai fedeli della moschea di via Ascoli Piceno, che per strada avrebbero mollato due ceffoni al ladro una volta fermato. Una situazione da brividi e ormai collassata alla “giustizia fai da te”, con i residenti della zona che hanno sempre più paura delle dinamiche criminali in questa zona. Non c’è sera dove non faccia notizia una rissa tra ragazzi ubriachi, furti o addirittura stupri ai danni di giovani ragazze, costrette a rapporti sessuali dopo essere state stordite dall’alcol o le droghe.