Pilota russo ai passeggeri: ‘La guerra contro l’Ucraina è un crimine, fermiamola’. Ma adesso rischia (VIDEO)

Ha messo a rischio la sua vita, con l’annuncio fatto al termine del volo da Mosca ad Antalya. All’arrivo in Turchia, ha lasciato i comandi e ha preso il microfono solitamente utilizzato dalle hostess. Poi, con voce seria e mostrando un volto segnato, ha detto le seguenti parole.

«Signore e signori, questo è il vostro capitano che parla. Benvenuti ad Antalya. Grazie per aver viaggiato con Pobeda. Inoltre, parlo a nome mio e non della compagnia aerea: io penso che la guerra in Ucraina sia un crimine». Il pilota russo è un comandante di voli di linea della Pobeda, la compagnia aerea low cost sussidiaria della Aeroflot. In russo Pobeba si traduce in “vittoria”.

Il pilota coraggioso (e incosciente)

Il messaggio di condanna all’operato della Russia da parte del pilota è proseguito così. «Non dobbiamo proseguire questa guerra. La gente sana di mente deve fermarla immediatamente. Non si può sostenere questo spargimento di sangue. Grazie per l’attenzione». Le parole dell’uomo, dette sia in russo che in inglese, sono state accolte da un applauso. Ma sono anche state riprese da qualcuno con un cellulare e poi mandate in rete. Immediatamente il video ha fatto il giro dei social ed è diventato virale, tanto che è stato condiviso anche da alcuni funzionari del governo ucraino.

Tra le prime persone che hanno postato il video il diplomatico ucraino Olexander Scherba, su Twitter. Nel suo post ha scritto: «Questo pilota russo coraggioso fa una dichiarazione». Il rischio per l’uomo, adesso, è che il governo russo possa vendicarsi e arrestarlo. Sotto al post del diplomatico ucraino infatti c’è chi chiede: «E’ ancora vivo?»

Il post su Twitter

«Ladies and gentlemen, here is your captain speaking. Welcome to Antalya. Thank you for flying with “Pobeda”. Also, from me personally: the war with Ukraine is a crime…»

This brave 🇷🇺 pilot makes a statement. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/rzUo1BBIP2

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 11, 2022