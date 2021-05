Piscine all’aperto a Roma: quando riaprono, regole e lista centri

C’è chi preferisce il mare e chi la montagna ma d’estate un bel tuffo in piscina non dispiace a nessuno. La bella notizia è arrivata per le Regioni in zona gialla: potranno riaprire tutte le piscine pubbliche e private all’aperto da sabato 15 maggio. Le palestre, come sappiamo, saranno invece operative dal primo di giugno. A Roma, così come nel Lazio, non sono tantissime le strutture che hanno programmato la riapertura questo sabato – complice il maltempo che da giorni ha colpito la Capitale – ma sono in tante quelle che si stanno organizzando per riaprire entro fine mese.

Leggi anche: Roma, i cinema riaprono in versione ‘total relax’: UCI inaugura le nuove sale Luxe Maximo

Lazio, piscina all’aperto: tutte le regole

Ovviamente, come per spiagge e i luoghi in cui si pratica sport, anche i gestori delle piscine – pubbliche e private – dovranno attenersi a regole ferree per evitare i contagi. La prima, più importante, è che l’elenco dei clienti andrà conservato per 14 giorni (così da poter comunicare situazioni di positività al Coronavirus). Gli ingressi saranno quindi contingentati e registrati, obbligatorio sarà il distanziamento di almeno 2 metri.

Per l’attività fisica in piscina, la distanza invece dovrò essere di almeno 7 mq. Fuori dalla vasca bisognerà invece assicurare – come per le spiagge – 10 metri quadrati per ogni ombrellone.

Leggi anche: Estate 2021, le regole da seguire in spiaggia: fasce orarie, ombrelloni distanziati e tutte le novità per contrastare il Covid

Roma: piscine all’aperto quando aprono, l’elenco

Come abbiamo già anticipato non tutte le strutture di Roma riapriranno dal 15 maggio, proprio in attesa del bel tempo e dell’innalzamento stabile delle temperature. Di seguito riportiamo un elenco di alcune piscine – all’aperto – della Capitale con le date di apertura: