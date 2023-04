Plusvalenze sospette sugli acquisti dei calciatori di Roma, Lazio e Salernitana: i controlli della Finanza

Vogliano vederci chiaro ed andare in fondo alla vicenda le Procure di Roma e Tivoli sulla presenza di eventuali irregolarità nella compravendita dei giocatori di Roma, Lazio e Salernitana. Attualmente in corso una duplice indagine da parte delle Fiamme Gialle ed il sospetto è quello di plusvalenze sugli acquisti dei calciatori. In ballo ci sarebbero circa 172 milioni di euro.

Le operazioni sospette nelle società calcistiche e le operazioni della Finanza

Al vaglio delle autorità alcune operazioni sospette, nonché accuse di costi gonfiati dei calciatori e ipotesi di irregolarità contabili. Coinvolti nelle indagini della Finanza – due i provvedimenti in corso – i club calcistici della Roma, della Lazio e della Salernitana. Per la società giallorossa le indagini riguardano un ramo dell’inchiesta Prima mentre per i biancocelesti il procedimento è a parte. Undici le operazioni della Roma finiti nel mirino degli inquirenti, 7 invece quelle che invece riguardano Lazio e Salernitana. Ora, per quel che riguarda il club giallorosso, le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021. Analogo arco temporale quello analizzato nel corso delle indagini, tuttora in corso, per gli altri due club sportivi prima menzionati.

I reati e le perquisizioni

Emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed ancora, delitti di false comunicazioni sociali nei confronti di alcune persone. Questi i reati attualmente oggetto di indagine da parte della Finanza la quale ha altresì disposto le perquisizioni al fine di acquisire la documentazione contabile ed extracontabile attinente alle cessioni degli sportivi ed in particolare quella relativa ai contratti sottoscritti tra le due società, agli accordi intercorsi tra le società ed i singoli calciatori, ai pagamenti eseguiti, alle modalità con le quali si è arrivati a fissare il prezzo ufficiale di vendita ed il valore dei calciatori ceduti.